Pardubický sál spojený s přípravami korunovace Karla VI. čeká oprava za 6,8 mil.

Kaňkův sál v pardubickém zámku, upravený v 18. století při přípravách na neuskutečněnou korunovaci Karla VI. českým králem, čeká rekonstrukce za 6,8 milionu korun. Jeho technický stav už omezuje pořádání výstav. Práce mají zahrnout obnovu technických rozvodů, vytápění, podlah, elektroinstalace i zabezpečovacího systému, uvedlo pardubické hejtmanství v tiskové zprávě.
"Část zámku jsme vyčlenili pro společenské účely, ale zároveň je důležité, aby muzeum disponovalo kvalitními výstavními prostory pro pořádání krátkodobých a výměnných výstav. Letos chceme připravit projektovou dokumentaci a v příštím roce bychom mohli zahájit samotnou rekonstrukci. Současně bude podle již zpracované projektové dokumentace opraven také krov nad Kaňkovým sálem," řekl krajský radní Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).
Sál je vpravo u vstupu do zámku. Jmenuje se po českém barokním architektovi Františku Maxmiliánu Kaňkovi. Tento císařský stavitel působil na pardubickém zámku v letech 1723 až 1726 při přípravách na plánovanou korunovaci Karla VI. českým králem, která se nakonec neuskutečnila.
Kaňka tehdy udělal řadu barokních úprav zámeckých interiérů. Právě v roce 1726 upravil také velký sál v přízemí severozápadního nároží zámku, který dnes slouží jako výstavní prostor Východočeského muzea.
Pardubický zámek vznikl na přelomu 15. a 16. století, kdy ho rod Pernštejnů přestavěl z původní tvrze na reprezentativní renesanční sídlo. Pardubický kraj pokračuje v opravách památky za desítky milionů korun, dokončuje společenský sál se skleněným točitým schodištěm, prostory navrhla se svým týmem Eva Jiřičná. Pracuje i na novém návštěvnickém centru, kde bude i přírodovědná výstava.