Pardubický soud dostal sedmou stížnost na vazbu kvůli útoku na LPP Holding

Soud dostal sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky LPP Holding. Čtyři stížnosti zamítl, u dvou dosud výsledek nezveřejnil. ČTK o tom informovala mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Jarkovská. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března.
V souvislosti s případem policie dosud zadržela 11 lidí. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby osm lidí. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Tři zadržení jsou v Polsku, podle informací ČTK tam na ně nebyl Polsku vydán pokyn k převozu a patrně jejich činy bude řešit polská strana.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.