Pardubický soud prodloužil vazbu dalším dvěma obviněným z útoku na zbrojovku

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalších dvou lidí obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se konalo formou videokonference bez eskortování obviněných k soudu. ČTK to řekl soudce Karel Gobernac.
"Dnes to byli dva cizí státní příslušníci. Jeden si nechal lhůtu pro odvolání, druhý podal proti vazbě stížnost do protokolu. Vazba byla prodloužená z obavy z pokračování a opakování trestné činnosti a z obavy útěku a maření trestního řízení," řekl Gobernac.
Soud již prodlužoval vazbu u čtyřech obviněných zhruba před měsícem a další dva zadržené jednání o případném pokračování vazby čeká nejspíš zhruba za měsíc. "Celkově je osm lidí ve vazbě. U posledních dvou se dají čekat obdobné návrhy ze státního zastupitelství," řekl Gobernac.
Policie postupně zadržela v souvislosti s útokem na zbrojovku 11 lidí. Osm je ve vazbě v Česku, další tři zadržela v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné vzal soud do vazby na konci března, další následovali později.
Ve výrobní hale pardubické zbrojovky LPP Holding vypukl 20. března požár. Způsobil škody za stovky milionů korun. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že požárem protestuje proti výrobě zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyvíjet a vyrábět v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, při níž by deklarovaná skupina mohla sloužit jako krytí pro jiný subjekt či státního aktéra.