Odvolací soud v Pardubicích dnes pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtenštejnů o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území Cotkytle na Orlickoústecku. Potvrdil tak rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Žalobci, dědici původního vlastníka, žijí v Lichtenštejnském knížectví a domáhali se několika pozemků pod vodním tokem Březná a protipovodňovými opatřeními.
Zástupci rodu ani žalovaných stran, jimiž bylo Povodí Moravy, Lesy ČR a Státní pozemkový úřad, se dnešního vyhlášení rozhodnutí nezúčastnili. Soud ani neuvedl, proč se rozhodl žalobu zamítnout. "Odůvodnění přísluší účastníkům, případně jejich zástupcům, takže já v podstatě odkážu na naše písemné odůvodnění rozhodnutí, které bude doručováno prostřednictvím okresního soudu," řekl předseda senátu Jaroslav Chmelík. Žalobci musí nahradit žalovaným náhradu řízení 3725 korun.
Příslušníci rodu Lichtenštejnů tvrdili, že stát jejich majetek v minulosti převzal bez náhrady a požadovali jeho vydání, případně finanční odškodnění. Podle jejich právního zástupce vlastnické právo rodu nikdy nezaniklo.
Okresní soud v Ústí nad Orlicí dříve uvedl, že žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů.V jiné větvi řízení, v němž se Lichtenštejnové u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí domáhali na státních podnicích pozemků, byla žaloba již dříve pravomocně zamítnuta, dovolání a ústavní stížnost soudy odmítly.
Knížecí rod Lichtenštejnů se v minulosti neúspěšně domáhal pozemků, které mu byly v Česku zkonfiskovány v souvislosti s Benešovými dekrety. Případ se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva, který o něm zatím nerozhodl.