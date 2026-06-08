Pardubický soud rozhodne o sporu Lichtenštejnů o pozemky v Cotkytli

Odvolací soud v Pardubicích by měl dnes vyhlásit rozhodnutí v případu žaloby o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území Cotkytle na Orlickoústecku. Podali ji příslušníci rodu Lichtenštejnů žijící v Lichtenštejnském knížectví a dědici původní vlastníka. Okresní soud v Ústí nad Orlicí jejich nároky zamítl.
Lichtenštejnové se u soudu domáhají několika pozemků pod vodním tokem Březná a protipovodňovými opatřeními, které patří státu a spravují je Povodí Moravy, Lesy ČR a Státní pozemkový úřad. Tvrdí, že stát jejich majetek v minulosti převzal bez náhrady a požadují jeho vydání, případně finanční odškodnění. Podle jejich právního zástupce vlastnické právo rodu nikdy nezaniklo.
Okresní soud v Ústí nad Orlicí dříve uvedl, že žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů. Krajský soud nyní řeší odvolání. Stát namítá, že žaloba obchází restituční předpisy a navazuje na dřívější neúspěšné spory Lichtenštejnů o majetek zabavený na základě Benešových dekretů.