Pardubický soud začne projednávat nájemnou vraždu ženy z Pardubicka

Senát pobočky krajského soudu v Pardubicích se dnes začne zabývat případem loňské vraždy devětačtyřicetileté ženy z obce na Pardubicku. Podle obžaloby si usmrcení objednal její manžel u dalšího muže. Jednání je nařízené také na 21. až 24. dubna.
Vražda se stala loni 29. května. Útočník srazil ženu na zem a ubil ocelovou trubkou. Potom tělo zadním vchodem odnesl do kufru auta a uklidil stopy. V dohodnuté skrýši si pak podle obžaloby vyzvedl sjednanou odměnu a mrtvolu zakopal na místě asi 20 kilometrů daleko. Nalezena byla 4. června, tři dny poté, co její zmizení nahlásila rodina policii.
Vraždu si podle obžaloby objednal ženin manžel za 150.000 korun v souvislosti s nadcházejícím rozvodem kvůli dlouhodobým rozporům a také kvůli majetkovému prospěchu. Obstarat měl i vražedný nástroj, určit místo, podmínky a způsob zabití a zajistil věci potřebné k ukrytí těla.