Pardubický zámek láká na výstavu palných zbraní od doutnáků po samopaly

Nová výstava na pardubickém zámku ode dneška provede návštěvníky více než šest století dlouhým vývojem palných zbraní. Jejich příběhy začínají od raných doutnákových pušek po moderní samonabíjecí pistole a samopaly. K vidění budou do konce ledna 2027. ČTK to řekl historik Jan Tetřev z Východočeského muzea.
"Určitě patříme mezi majitele jedné z největších sbírek v republice ve srovnání s jinými krajskými muzei. Máme výhodu v tom, že pokračujeme i do 20. a 21. století. Máme zbrojní licenci a sbíráme i moderní zbraně," řekl Tetřev.
Na výstavě je 120 až 130 zbraní ze sbírek pardubického a olomouckého muzea. "Dějiny palných zbraní jsme si rozdělili na dobu doutnákovou a kolečkovou, dobu křesadlovou, dobu perkusní, dobu zadovkovou, dobu opakovačkovou a dobu automatickou a dávkovou. Ke každé době jsme vybrali jednu zbraň, jejíž příběh chceme podrobněji vyprávět," řekl historik.
Výstava ukazuje kolečkové a křesadlové pušky až po opakovačky, revolvery, kulomety a současné civilní zbraně. Představuje vojenské i lovecké zbraně, luxusní puškařské práce i běžné zbraně každodenního života. Důležitou součástí projektu je také technický vývoj, návštěvníci si díky maketám, řezům a videím budou moci prohlédnout fungování zbraní.
"Příběhy palných zbraní chtějí ukázat zbraně nejen jako nástroje války, ale také jako svědky lidských dějin, technického pokroku a osobních příběhů. Zbraně se staly součástí armád, lovu, sportu, obrany i každodenního života," řekl ředitel muzea Tomáš Líbánek.
Dobu kolečkovou zastupují mohutné cechovní hradebnice. V Olomouci měly cechy hájit hradby. Jedna z nich patřila řezníkům, protože pažba je ozdobená košíky, v kterých maso vystavovali. V sekci doutnákových a kolečkových zbraní je například puška s oběma způsoby střílení.
"Velitel se mohl rozhodnout, jestli použije doutnákový zámek, který byl levnější na provoz, nebo kolečkový, u kterého nehrozilo, že vojáci v noci prozradí svou pozici svitem doutnáku," řekl Tetřev.
Návštěvníci se seznámí také s příběhem puškaře Jakuba Stanislava Paczelta ze Sezemic, jehož neobvyklý systém vnitřního křesadlového zámku předběhl svou dobu. Uvidí mimo jiné několik zbraní zoologa a cestovatele Josefa Vágnera, ředitele zoo a zakladatele safari ve Dvoře Králové.
"Měl luxusní zbraně z Finska a Německa, asi mu je někdo daroval. Muzeum je později koupilo. Tehdy ale muzea nesměla mít moderní zbraně ve střelbyschopném stavu, takže hlavně byly provrtány a závěry zavařeny. Tím jsou znehodnocené. Máme takto památku na jednoho zajímavého člověka," řekl Tetřev.
Mezi exponáty je i kulomet Maxim, což je osobní dar sovětského maršála Andreje Jeremenka, osvoboditele Pardubic za druhé světové války. "Výstava také myslí na rodiny s dětmi a školní skupiny. Edukační zóna v centru dál nabídne omalovánky, tematické hry. Připravené jsou i komentované prohlídky," řekla mluvčí muzea Kateřina Procházková.