Pardubický zámek láká na výstavu palných zbraní od doutnáků po samopaly

Autor: ČTK
  10:15aktualizováno  10:15

| foto: ČTK

Nová výstava na pardubickém zámku ode dneška provede návštěvníky více než šest století dlouhým vývojem palných zbraní. Jejich příběhy začínají od raných doutnákových pušek po moderní samonabíjecí pistole a samopaly. K vidění budou do konce ledna 2027. ČTK to řekl historik Jan Tetřev z Východočeského muzea.

"Určitě patříme mezi majitele jedné z největších sbírek v republice ve srovnání s jinými krajskými muzei. Máme výhodu v tom, že pokračujeme i do 20. a 21. století. Máme zbrojní licenci a sbíráme i moderní zbraně," řekl Tetřev.

Na výstavě je 120 až 130 zbraní ze sbírek pardubického a olomouckého muzea. "Dějiny palných zbraní jsme si rozdělili na dobu doutnákovou a kolečkovou, dobu křesadlovou, dobu perkusní, dobu zadovkovou, dobu opakovačkovou a dobu automatickou a dávkovou. Ke každé době jsme vybrali jednu zbraň, jejíž příběh chceme podrobněji vyprávět," řekl historik.

Výstava ukazuje kolečkové a křesadlové pušky až po opakovačky, revolvery, kulomety a současné civilní zbraně. Představuje vojenské i lovecké zbraně, luxusní puškařské práce i běžné zbraně každodenního života. Důležitou součástí projektu je také technický vývoj, návštěvníci si díky maketám, řezům a videím budou moci prohlédnout fungování zbraní.

"Příběhy palných zbraní chtějí ukázat zbraně nejen jako nástroje války, ale také jako svědky lidských dějin, technického pokroku a osobních příběhů. Zbraně se staly součástí armád, lovu, sportu, obrany i každodenního života," řekl ředitel muzea Tomáš Líbánek.

Dobu kolečkovou zastupují mohutné cechovní hradebnice. V Olomouci měly cechy hájit hradby. Jedna z nich patřila řezníkům, protože pažba je ozdobená košíky, v kterých maso vystavovali. V sekci doutnákových a kolečkových zbraní je například puška s oběma způsoby střílení.

"Velitel se mohl rozhodnout, jestli použije doutnákový zámek, který byl levnější na provoz, nebo kolečkový, u kterého nehrozilo, že vojáci v noci prozradí svou pozici svitem doutnáku," řekl Tetřev.

Návštěvníci se seznámí také s příběhem puškaře Jakuba Stanislava Paczelta ze Sezemic, jehož neobvyklý systém vnitřního křesadlového zámku předběhl svou dobu. Uvidí mimo jiné několik zbraní zoologa a cestovatele Josefa Vágnera, ředitele zoo a zakladatele safari ve Dvoře Králové.

"Měl luxusní zbraně z Finska a Německa, asi mu je někdo daroval. Muzeum je později koupilo. Tehdy ale muzea nesměla mít moderní zbraně ve střelbyschopném stavu, takže hlavně byly provrtány a závěry zavařeny. Tím jsou znehodnocené. Máme takto památku na jednoho zajímavého člověka," řekl Tetřev.

Mezi exponáty je i kulomet Maxim, což je osobní dar sovětského maršála Andreje Jeremenka, osvoboditele Pardubic za druhé světové války. "Výstava také myslí na rodiny s dětmi a školní skupiny. Edukační zóna v centru dál nabídne omalovánky, tematické hry. Připravené jsou i komentované prohlídky," řekla mluvčí muzea Kateřina Procházková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě prováděly záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  16:02,  aktualizováno  20:11

Čáslav si připomene významného místního průmyslníka Emila Picka

ilustrační snímek

Čáslav na Kutnohorsku si v pátek připomene významného místního průmyslníka židovského původu Emila Picka (1865 až 1945). Nadační fond dr. Dagmar Lieblové...

13. května 2026,  aktualizováno 

MS v hokeji 2026: Šampionát se blíží. Jak vypadají medaile a proč se bude fandit i na pláži

Matěj Blümel si rovná hokejky před odletem na mistrovství světa.

Očekávaný hokejový svátek vypukne už v pátek 15. května. Letošní mistrovství světa v ledním hokeji se bude odehrávat ve dvou švýcarských městech. Fanoušci se mohou těšit na atraktivní program i...

13. května 2026  19:23

U jezera Most se podruhé uskuteční největší drum & bassový festival na světě

ilustrační snímek

U jezera Most se podruhé uskuteční největší drum & bassový festival na světě Let It Roll. Pořadatelé očekávají 20.000 návštěvníků. Oproti loňskému nultému...

13. května 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Dopravní konference v Litomyšli 2026 (13. května 2026)

Finanční apetit Ředitelství silnic a dálnic bude v příštích letech růst. Z letošních 81 miliard korun se výdaje na stavbu silnic a dálnic mají zvýšit o téměř deset miliard, o rok později to má být...

13. května 2026  15:32,  aktualizováno  19:09

Pelhřimov koupí dům s 15 byty za více než 77 milionů korun

ilustrační snímek

Pelhřimov koupí za více než 77 milionů korun bytový dům v oblasti Zelený vrch. Město tak získá 15 bytů s garážovým stáním. Dům developer postaví do konce...

13. května 2026  17:20,  aktualizováno  17:53

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Fanoušky ledního hokeje čeká už tento týden jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  13. 5. 18:52

Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích

ilustrační snímek

Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou, která nabídla možnost využít část odsouzených na pomoc při situacích, jako jsou povodně...

13. května 2026  17:10,  aktualizováno  18:03

Česko na MS v hokeji 2026: Aktuální program, výsledky a přehled všech soupeřů

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

13. května 2026  18:43

Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13.března 2026).

Největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně letos jednosměrně propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. V lyžařské sezoně 2026/2027 se lyžaři z Medvědína...

13. května 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Požár elektrokol na ulici zkoušel uhasit svědek, do akce se zapojili i strážníci

Pražští strážníci hasili požár elektrokol

Hlídka strážníků zpozorovala v úterý při noční kontrole hořící elektrokola v Příběnické ulici na Praze 3. Na místě stál muž, který se pokoušel plameny vlastními silami uhasit. Strážníci se k němu...

13. května 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Kdo je černým koněm hokejového MS 2026? Bookmakeři mají jasno, Čechům se nevěří

Finále MS v hokeji Švýcarsko – Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David...

Mistrovství světa v hokeji 2026 se blíží a sázkové kanceláře už mají jasno o největších favoritech turnaje. U bookmakerů dominuje Kanada a domácí Švýcarsko, zatímco českému týmu experti příliš...

13. května 2026  18:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.