Pardubický zámek zavádí pro děti prohlídky o Pernštejnech a pasuje je na rytíře

Východočeské muzeum v Pardubicích od 1. července zavádí na zámku prohlídky pro děti od pěti let. Nový okruh nazvaný Na návštěvě u Pernštejnů představí nejmenším návštěvníkům zábavnou formou život šlechtického rodu. Děti si během 45 minut vyzkoušejí například rytířské zbraně, vyšívání nebo šlechtické pozdravy a na závěr budou v zámecké kapli pasovány na rytíře. ČTK to řekla Kateřina Procházková z muzea.
Běžné prohlídky trvají déle a také většinu času lidé jenom pasivně poslouchají, občas odpovědí na průvodcův dotaz. Dětské prohlídky budou jiné. "Průvodce rodiny s dětmi zavede do zámku zadní cestou, přes běžně nepřístupná místa a vtáhne je do života pernštejnského dvora. Malí návštěvníci si vyzkoušejí, jak se zdravila šlechta, potěžkají rytířské zbraně, poznají rodový erb Pernštejnů, zkusí si i vyšívání. Celou prohlídku přitom poznávají historii doslova všemi smysly," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Prohlídky muzeum koncipovalo tak, aby byly pro děti zábavné a zároveň neunavily ani ty nejmenší. Vrcholným okamžikem prohlídky je slavnostní obřad v zámecké kapli, kde budou děti za své úsilí pasovány do rytířského stavu a odnesou si domů památeční pasovací listinu. O víkendech se dětské prohlídky budou konat pravidelně v 10:00 a 14:00 a vstupenky je možné zakoupit předem. "Ve všedních dnech se uskuteční každou celou hodinu podle aktuální vytíženosti průvodců, proto je nelze rezervovat s předstihem," řekla Procházková.
Expozice Pernštejnská rezidence na pardubickém zámku představuje bývalé sídlo významného šlechtického rodu Pernštejnů. Návštěvníci si mohou prohlédnout renesanční Rytířské sály s původní výzdobou, zámeckou kapli Tří králů i část zbrojnice s dobovými zbraněmi. Okruh přibližuje přestavbu hradu na renesanční zámek i každodenní život tehdejší šlechty.