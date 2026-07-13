Pardubičtí myslivci obnovili školicí středisko z roku 1949, říkali mu Dřevák

Pardubičtí myslivci zmodernizovali za deset milionů korun školicí středisko zvané Dřevák v areálu střelnice na Hůrkách. Původně dřevěná stavba z roku 1949 byla v havarijním stavu a neměla potřebné zázemí pro konání akcí. Za necelý rok ji nahradila minimalistická nízkoenergetická stavba s kapacitou až 100 lidí. ČTK to řekl předseda myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku František Dittrich.
"Rekonstruované středisko představuje zásadní krok pro naši další činnost. Nahrazuje nevyhovující objekt a dává nám prostor nejen zachovat tradiční aktivity, ale také je výrazně rozšiřovat," řekl Dittrich.
Uvnitř nového objektu je sociální a hygienické zázemí, které v areálu dosud chybělo. "Původní budova zůstala jenom v základech, byla ze dřeva. Teď je zděná, zateplená, je tam izolace, aby se v ní dalo být i v zimě," řekl Dittrich.
Středisko se věnuje vzdělávání dětí a mládeže, pořádá přípravy na myslivecké zkoušky a zbrojní průkazy nebo získání loveckého lístku. "Pořádáme akce pro děti, pro mládež, kynologické akce i střelecké soutěže. Děláme třeba školení mysliveckých hospodářů, kteří pracují v jednotlivých honitbách. V dětských kroužcích se děti učí poznávat plemena psů, znát různé stromy, zvířata, co je škodná, co je dravec," řekl Dittrich.
Polovinu investice za zhruba deset milionů korun zaplatily město Pardubice, Pardubický kraj a soukromá nadace. Vlastní peníze měl spolek z prodeje majetku.
Pardubicko je převážně nížinatá oblast s velkým podílem zemědělské krajiny, kde se dobře daří zejména srnčí zvěři. V místech s větším množstvím lesů se objevují také divoká prasata. V regionu Pardubicka je v okresním sdružení 70 spolků, mají dohromady kolem 700 členů. Zájem o myslivost se podle Dittricha často předává v rodinách.