Pardubičtí prvňáci dostanou omalovánky od talentovaného chlapce

Omalovánky plné automobilových veteránů dostanou letos pardubičtí prvňáci na začátku školního roku. Maloval je chlapec s poruchou autistického spektra z Pardubic. Kreslení je pro něj největší koníček a možná i budoucí povolání, protože se hlásí na grafickou školu.
Adam Krupička dnes absolvoval křest omalovánek, při němž byl v centru pozornosti. Je mu 16 let a má za sebou přijímací talentové zkoušky na střední školu. "Kvůli tomu maloval zátiší, dělal také návrh na obal CD a na pohovoru si vedl výborně, zvládl ho na jedničku. Posílal i soubor 15 vlastních prací. Moc doufáme, že se na školu dostane, opravdu bychom si to přáli," řekla Adamova školní asistentka Ivana Simandlová.
Protože Adam není moc komunikativní, neměl ve školce moc přátel, jeho společníkem se stal plyšový lední medvídek v modrých kalhotách a modré čepici s bambulí. Hračka a pastelky byly jeho největšími parťáky, napsala jeho matka Pavla Krupičková v úvodu omalovánek.
Postupně se chlapec tematicky vyprofiloval a jeho největším zájmem jsou automobily. V omalovánkách jsou soustředěné historické vozy z 30. nebo 40. let, Cadillac, Bugatti, Ferrari nebo Stout Scarab. "Auta mám rád od té doby, co jsem se dostal ke hrám, kde byla dobová reálná auta. Mám rád, jak vypadají, jejich design," řekl Adam Krupička. Maluje ručně tužkou, nepoužívá kreslicí programy na počítači, dodal.
Kvůli přijímacím zkouškám na střední školu nemaloval Adam jenom technické věci, ale také zátiší s proteinovými výrobky, portrét Audrey Hepburnové nebo africké ženy v turbanu. Také je mladší bratr Ondřej rád kreslí, spíš se ale zaměřuje na postavy a detaily obličeje, to ho baví nejvíc.
"Mamka si vždycky myslí, že nejlépe maluji oči, se kterými ale já sám bývám často hodně nespokojený. Nejde ale jen o samotné oči, vždycky mě baví doplnit kolem obrázku ještě nějaké věci nebo motivy, které s tím člověkem souvisejí, aby měl obrázek větší hloubku a působil silněji," řekl Ondřej Krupička. Malováním se živit nechce, spíš ho má jako koníček, dodal.
Město vytisklo 3000 omalovánek nazvaných Adamova auta. Jako dárek je dostanou prvňáci. "Adam udělal něco prospěšného pro ostatní děti. Ukázali jsme jeho talent," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).