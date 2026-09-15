Pardubičtí silničáři žádají na zimní údržbu o deset milionů navíc

Silničáři v Pardubickém kraji žádají hejtmanství o více peněz na letošní zimní údržbu. Po předchozí náročné zimě chtějí navýšit rozpočet o deset milionů korun na 170 milionů korun. Pokud by peníze od kraje nedostali, museli by hledat úspory jinde. ČTK to řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
"Loňská zima byla finančně náročnější, zejména kvůli počasí v lednu a únoru. Často se objevovaly ledovky a námrazy, takže jsme museli silnice ošetřovat v předstihu, aby k námraze nedocházelo. To znamenalo větší spotřebu inertního materiálu i soli a také častější výjezdy," řekl Vašák.
Loni krajští silničáři v zimě najeli téměř 399.000 kilometrů a náklady vzrostly ze 143 na téměř 169 milionů korun. Spotřebovali také více soli, přes 12.000 tun oproti 8000 v předchozí sezoně.
Silničáři mají před sezonou naplněné sklady, skladové kapacity postupně navyšují. Letos staví nové solné haly v Třemošnici na Chrudimsku a Běstovicích na Orlickoústecku, stát budou více než 26 milionů korun. "V Třemošnici se stavba už dokončuje, aby bylo možné halu včas naplnit před začátkem zimní údržby. Větší sklady mají umožnit nakoupit dostatek soli už v létě za výhodnější ceny a omezit nutnost doplňování zásob během zimy," řekl Vašák.
Posypový materiál mají silničáři rozmístěný na 18 místech. Většina skladovacích hal je nyní naplněná.
Další investice směřují do Králík a Luže, kde vznikají krytá stání pro techniku a sklady materiálu. Do nové techniky silničáři letos investovali dalších 36 milionů korun.
V letošním roce mají cestáři 71 okruhů a 15 dispečerských pracovišť. Zimní údržba zahrnuje 3165,5 kilometru cest. Chemickými rozmrazovacími materiály ošetří přibližně 2044 kilometrů, inertními materiály, typicky štěrkem, posypou 817 kilometrů silnic. Dalších téměř 173 kilometrů budou pluhovat. Celková délka neudržovaných úseků je 131,8 kilometru.
Pro letošní sezonu se plán zimní údržby na několika místech změnil. Nově zahrnuje například úsek silnice třetí třídy mezi Bílým Kamenem a Podhořany u Ronova na Chrudimsku. U části silnic v okolí Hlinska se také mění způsob údržby z pluhování a inertního posypu na chemické ošetření.