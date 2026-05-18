Pardubičtí vědci vyvinuli senzory pro delší životnost lithiových baterií

Výzkumníci z Univerzity Pardubice vyvinuli senzory, které mohou v budoucnu prodloužit životnost lithium-iontových baterií. Díky velmi přesnému sledování teploty a dalších parametrů přímo uvnitř akumulátorů by měly rozpoznat vznikající problémy a včas na ně reagovat, uvedla škola v tiskové zprávě. Lithiové baterie se běžně používají v mobilních telefonech, noteboocích či elektromobilech. Potýkají se hlavně s přehříváním, postupným snižováním kapacity a vnitřními změnami, které vedou k nižšímu výkonu, poruchám nebo jejich poškození.
Na výzkumu se podílí tým z Fakulty chemicko-technologické v evropském projektu Horizon Europe – Salamander, který propojuje odborníky na vývoj baterií z více zemí. Pardubičtí vědci se zaměřují na senzory, které sledují teplotu a stav uvnitř akumulátoru, což dosud běžné technologie neumožňují.
Podle vedoucího týmu Tomáše Syrového umožňují nové senzory zachytit i velmi malé změny teplot a dalších parametrů přímo uvnitř článku baterie. "Náš výzkum posouvá vývoj směrem k inteligentním bateriím, které mohou najít využití v elektromobilitě, energetice i moderní elektronice," uvedl.
Nové tenkovrstvé senzory dokáží měřit změny teploty elektrod s přesností na setiny stupně Celsia. Díky jejich umístění uvnitř baterie poskytují data, která nejsou dostupná při běžném měření zvenčí. To umožňuje detailní sledování procesů uvnitř článku a otevírá cestu k využití umělé inteligence pro prediktivní řízení a ochranu baterií.
Výzkumníci zároveň pracovali na odolnosti senzorů, které musí fungovat v chemicky velmi náročném prostředí uvnitř baterie. Data ze senzorů mají umožnit včasné odhalení problémů a aktivaci samoopravných mechanismů, které mohou prodloužit životnost akumulátorů a zvýšit jejich bezpečnost. Univerzita Pardubice už podala patentové přihlášky pro EU i další země a usiluje o mezinárodní ochranu vyvinutých technologií.