Dětská hřiště, sportoviště, griloviště i stánek s občerstvením. To vše by se mělo během několika málo let objevit v novém parku na pardubické Cihelně. Radnice představila jeho podobu. (10. června 2025) | foto: Město Pardubice

Pokud nějakou část Pardubic čekají v budoucích letech dramatické změny, tak je to čtvrť Cihelna. Okolí sídliště na severovýchodním konci města se změní k nepoznání. Prakticky tam vyroste nová čtvrť s tisícovkami bytů, sanatoriem, školami a další infrastrukturou. Všemu by měla dominovat největší aréna světa, kterou už projektuje většinový majitel Dynama Pardubice Petr Dědek.

Součástí plánování výstavby je i velký důraz na zeleň. Radnice už představila podobu nového velkého parku, který prakticky oddělí novou a stávající zástavbu. „Studie, kterou zpracoval ateliér Míza architekti, navrhuje komplexní podobu zeleného veřejného prostoru o rozloze přes čtyři hektary. Nový park má posílit síť zeleně, nabídnout rekreační i komunitní využití a stát se hlavním prvkem udržitelného rozvoje této rychle se rozvíjející části města,“ uvedla tisková mluvčí radnice Ivana Dolanová.

Park budou ohraničovat ulice Kunětická a Stromová, na východě navazuje zástavba a pole určená k budoucí výstavbě. Na jihu se zatím rozkládají pole a ze západu sousedí se zahradami rodinných domů.

„Cihelna se bude v příštích letech hodně měnit a nový park by měl být jedním z míst, která tenhle rozvoj smysluplně doplní. Má propojit starší i novou zástavbu a nabídnout lidem prostor pro odpočinek, sport i setkávání. Takové místo v této části města chybí,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Jezírko, ovocný sad i místo pro grilování

Cílem studie je podle politiků nalézt vhodnou architektonickou tvář parku, který bude sloužit jako důležité veřejné prostranství. Hřiště doplní klidové zóny s posezením, přírodní krajina i prostory pro komunitní aktivity. „Nový park na Cihelně není jen o zeleni, ale také o tom, aby lidé měli kde trávit čas venku – ať už sportem, kulturou nebo jen odpočinkem. Oceňuji, že návrh pracuje citlivě s prostředím, zachovává vzrostlé stromy, vytváří podmínky pro pestrý a živý městský prostor a počítá i s dešťovou vodou,“ uvedla náměstkyně primátora pro kulturu a životní prostředí Jiřina Klačová z hnutí ANO.

Ta slibuje, že tvoření parku bude zároveň velmi citlivé k současné zeleni. „Součástí návrhu je také dendrologický průzkum, který identifikoval cenné stromy a vegetační struktury, které mají být chráněny a doplněny,“ dodala Klčová.

Park bude průchozí s příčnými propojeními mezi stávající a nově vznikající zástavbou. Kolem těchto křížení budou umístěny hlavní aktivity – například jezírko s molem, dětské hřiště, pumptrack pro kola, ovocný sad s altánem pro kavárnu či stánek a přírodní prostor u Labe s grilovacím místem a výběhem pro psy.

„Návrh reflektuje širší urbanistické vztahy, koncepční podklady města a navazuje na probíhající rozvoj nové čtvrti Nová Cihelna, kde se počítá s výstavbou více než 2 600 nových bytů. Architektonická studie zároveň tvoří základní podklad pro navazující projektovou dokumentaci,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast architektury a urbanismus René Živný.

Studie navrhuje rozdělení realizace do tří etap, přičemž první etapa se zaměřuje na severní část území, která je již ve vlastnictví města. „Další části budou budovány po domluvě s majiteli tamních pozemků,“ řekl Živný ze Společně pro Pardubice a doplnil, že dost zeleně má být i těsně vedle plánované multifunkční arény, kterou připravuje tým Petra Dědka. „Kvóty jasně říkají, jaké procento zeleně musí u podobných staveb být. Z toho to vychází,“ uvedl Živný, který má na starosti územní plán města.

Přímo vedle haly, kterou by majitelé Dynama Pardubice měli rádi hotovou v roce 2028, bude parčík s malým jezírkem. Samotná budova, do které by se na koncert mělo vejít až 26 tisíc lidí, bude pracovat s dešťovou vodou, která by částečně měla končit právě ve zmíněné vodní ploše. Vedle arény bude stát parkovací dům s obchody, přímo v hale by pak měla fungovat restaurace. Měla by tak vzniknout lokalita, která bude žít svým životem i v době, kdy se zrovna nebude v aréně konat sportovní či kulturní akce.