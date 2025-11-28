Nový parkovací dům u areny v Pardubicích je poloprázdný. A nevydělá si na sebe

Milan Zlinský
  10:02aktualizováno  10:02
Nový parkovací dům v Pardubicích není často zaplněný ani z poloviny. Ve všední den odpoledne stojí u enteria areny v průměru 111 aut. Kapacita je však 442 míst, a tak není divu, že objekt prodělává miliony.

Nelze úplně říct, že jde pro pardubické radní o překvapení. Řada opozičních zastupitelů už jim dopředu říkala, že ekonomiku letos otevřeného parkovacího domu u arény mají špatně spočítanou a že radnice bude kvůli stavbě za 300 milionů krvácet.

Statistiky městského parkovacího domu

Kapacita: 442 míst
Cena: cca 300 milionů
Průměrná obsazenost ve všední den ve 14 hodin: 111 míst
Vjezdů za 9 měsíců: 72 tisíc
Vjezdů v říjnu: přes 12 tisíc
Nejvyšší obsazenost: 100 procent 29. 4 a 10. 9. (vždy byl hokej)
Průměrná obsazenost při zápasech HC Dynamo: 80 %
Průměrná obsazenost při zápasech FK Pardubice: 50 %
Tržby: 4,5 milionu korun
Ztráta proti odhadům: 2,5 milionu
Příplatek města fondu: 7 milionů

„Provozní model je postaven na číslech, o kterých mám pochybnosti. Přece nemůžeme počítat se stoprocentní obsazeností. To řádný hospodář nemůže takto předložit,“ říkal lidem z vedení radnice zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Od jeho slov utekl rok a radní mohou jen smutně pokývat hlavou. Parkovací dům je většinou poloprázdný a těžce prodělává. Radnice musí poslat do Rozvojového fondu, kterému dům patří, přes sedm milionů korun jako příplatek mimo základní jmění a ani to celou ztrátu nepokryje. „Využití parkovacího domu je hodně pod plánem a dá se říct, že je tristní,“ uvedl opoziční zastupitel Dominik Bečka, který před investicí také hlasitě varoval.

Nutno dodat, že politici parkhaus postavit museli. Bez něj by totiž fotbalový stadion Arnošta Košťála nemohl dostat kolaudaci. Ovšem to nic nemění na tom, že nebýt právě fotbalových a hlavně hokejových zápasů v aréně, parkovací dům by byl úplně zbytečný.

Plno není ani při sportu

Ve dnech, kdy hraje v enteria areně Dynamo, je průměrná obsazenost domu 80 procent. Když se hraje ligový fotbal, tak je plno z 50 procent. Ve všední dny ve 14 hodin je ale průměrně obsazeno jen kolem 110 míst. V domě je 442 míst. To vše plyne z analýzy, kterou zastupitelům předložil Rozvojový fond. Jeho zástupci také uvádějí důvody, proč jezdí do objektu málo aut.

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
16 fotografií

„Nenaplnění předpokladu tržeb za dlouhodobé parkovné, zejména u abonentů. Prodloužení opravy Wonkova mostu, což stejně jako instalování semaforů na blízké křižovatce přineslo dopravní komplikace. Levnější stání v době konání akcí na nábřeží Václava Havla a v ulici U Stadionu, kde navíc není od strážníků stoprocentní kontrola výběru parkovného,“ stojí v dokumentu.

Za 11 měsíců by měl parkovací dům dosáhnout příjmů 5,74 milionu korun bez DPH, tedy o 2,47 milionu korun méně, než město plánováno. Roční náklady na provoz domu a splácení úvěru dosáhnou 13,76 milionu. Po odečtení příjmů vznikne schodek kolem osmi milionů korun. Po započtení příplatku mimo základní kapitál, který je 7,165 milionu korun, vychází ztráta přibližně 851 tisíc korun, kterou bude nutné dorovnat.

„Problém je s dlouhodobými pronájmy parkovacích míst, mohou si je koupit jen obyvatelé městského obvodu I. Je to naprostý nesmysl, proč by si někdo kupoval parkovací místo v domě za 1 200 měsíčně, kdy ho za stejnou částku může mít v ulicích za celý rok,“ řekl zastupitel za ODS Petr Kvaš.

Parkovací dům pro čtyři stovky aut je otevřený, střecha poslouží jako tribuna

Podle Jana Kratochvíla, šéfa Rozvojového fondu, který se o parkovací dům stará, však ekonomika objektu není zdaleka tak špatná. „Musíme brát v potaz, že kdyby město zaplatilo za parkovací dům najednou a ze svého, tak nyní posílám na radnici šest milionů zisku. Jde čistě o to, že musíme splácet úvěr. Obsazenost není zdaleka tak špatná, možná jsem do analýzy trochu nešťastně vybral všední den ve 14 hodin, kdy jde z pohledu parkování o nejhorší chvíli. Hlavně během dní, kdy se hraje extraliga jsme zaplnění až po střechu,“ doplnil Kratochvíl.

Analýza teď proto navrhuje změny, zlevnit parkovné pro abonenty nebo zavést zaměstnanecké parkování. Pro zaměstnance by mohlo být vyčleněno až 200 míst, přičemž firmy by musely objednat minimálně 40 a maximálně 80 míst. Parkovací místa by zaměstnanci mohli využívat pouze v časech od 6.45 do 17.15. Jedno místo by mohlo stát 700 korun za měsíc. „Budeme muset tedy opět zlevňovat a vlastně dotovat firmám jejich parkování,“ komentoval plán Bečka.

Zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych má zase obavu, co bude s domem, až Dynamo Pardubice začne hrát své zápasy v nové hale, kterou chce na Cihelně postavit majitel klubu Petr Dědek. „Doplácet sedm milionů za první rok provozu je docela hodně. To mne překvapilo. Pokud hokej někdy skutečně odejde, situace se logicky ještě zhorší,“ dodal zastupitel Ulrych.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

K úniku plynu na jedné z kroměřížských ubytoven došlo v pátek před druhou hodinou ranní. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  10:08

Dvě vraždy v kraji krátce po sobě. Policie vyšetřuje násilnou smrt muže v Přerově

ilustrační snímek

Dvanáctý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni vyšetřují nyní kriminalisté z Olomouckého kraje. Obětí je třiapadesátiletý muž, jehož tělo bylo nalezeno v Přerově. Podezřelého už policisté zadrželi....

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  10:03

Nový parkovací dům u areny v Pardubicích je poloprázdný. A nevydělá si na sebe

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Nový parkovací dům v Pardubicích není často zaplněný ani z poloviny. Ve všední den odpoledne stojí u enteria areny v průměru 111 aut. Kapacita je však 442 míst, a tak není divu, že objekt prodělává...

28. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

V Karlovarském kraji mrzne, silnice jsou sjízdné bez omezení a dopravních nehod

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji jsou silnice i dálnice vymrzlé, ale holé. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, ale bez omezení. Ve vyšších polohách na nich místy zůstává...

28. listopadu 2025  8:24,  aktualizováno  8:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Vydejte se na jejich slavnostní průvod městem

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

28. listopadu 2025

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)

V sobotu dopoledne odstartují v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí největší vánoční trhy v Česku. Redakce iDNES.cz oslovila společnost Taiko, která trhy organizuje už podvacáté, a zjistila v...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

První v kraji rozsvítí strom v Táboře, Budějovice se chystají na sobotu

Vánoční strom v Táboře

Rozsvícení vánočních stromů každoročně láká do center jihočeských měst tisíce lidí. Nemusejí to nutně být jejich obyvatelé, návštěvníci často přijíždějí za touto událostí cíleně z různých koutů...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Řidičkou trolejbusu v Ústí se Zuzana Dručkovová stala před třemi roky a životní...

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou!...

27. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  28. 11. 9:47

Five Guys míří do Prahy. První pobočka otevře na začátku prosince, nabídne arašídy zdarma

interiér

Fanoušci šťavnatých burgerů se dočkali. Americký řetězec Five Guys uvádí svou vůbec první restauraci v Česku. Domov najde v nově zrekonstruovaném obchodním domě Máj na Národní třídě.

28. listopadu 2025  9:44

Evropské město kultury doslova „za humny“. Trenčín hostí prestižní titul

Slovenský Trenčín bude v roce 2026 držitelem prestižního titulu Evropské hlavní...

Kdysi byl pro obyvatele příhraničních obcí na Slovácku i Valašsku tradičním cílem rodinných výletů spojených s návštěvou ikonického hradu, termálních lázní, trhů i obchodů. Do Trenčína se v dobách...

28. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Praha 2 náměstí Míru.

Praha 2 náměstí Míru.

Včera nebyly vánoční trhy na náměstí Míru se sněhovým popraškem, ale stále krásné.

vydáno 28. listopadu 2025  9:36

Čeští HR lídři se shodují: Bez inovací v náboru firmy v boji o talenty prohrají

28. listopadu 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.