Konečně úleva pro motoristy ze sídliště, Pardubice chystají dva parkovací domy

Milan Zlinský, ČTK
  16:02
Pardubický magistrát chce u hypermarketu Kaufland v Polabinách postavit parkovací dům. Má přispět k řešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti. Sloužit bude návštěvníkům obchodu, zaměstnancům i rezidentům. Další parkoviště chce postavit městský obvod.
V pardubické ulici Družby není kde zaparkovat, řidiči nechávají auta na chodníku. (3. dubna 2023) | foto: Milan Zlinský, MF DNES

Pokud se někde v Pardubicích parkuje hlavně večer vyloženě špatně, tak to jsou velká paneláková sídliště Dubina a Polabiny. Není divu, že politici přemýšlí, jak v omezeném prostoru parkoviště „přifouknout“. V šuplíku mají tak hned několik plánů na výstavbu parkovacích domů. Asi nejdále je v přípravě ten, který by mohl stát u hypermarketu Kaufland.

„Kvůli tomu je třeba nejdříve koupit jeden pozemek od státu,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Řidiči třeba v okolí vlakového nádraží hledají každé místo, kde lze auto zdarma nechat. Nepohrdnou ani pláckem u mostu kapitána Bartoše.
Peníze na koupi pozemku za 3,7 milionu korun schválili už minulý týden zastupitelé. Město ho ale nepořídí dřív, než zastupitelstvo obdrží a schválí investiční záměr na parkovací dům.

„K finálnímu podpisu smlouvy se státem dojde až po předložení investičního záměru zastupitelstvu, aby se předešlo situaci, kdy bychom pozemek koupili, aniž by byl projekt realizován,“ uvedl primátor Nadrchal.

Parkovací dům by mohl vzniknout na pozemcích Kauflandu v rohové části blízko kruhového objezdu. Společnost poskytne městu právo stavět. Další pozemky ještě radnice potřebuje, aby parkovacím domem zabralo co nejméně parkoviště, které je před obchodem k dispozici, dodal primátor.

Kaufland už teď má problém s nedostatkem míst, protože na parkovišti odstavují auta lidé, kteří bydlí v okolních panelových domech. Nakupující tam obtížněji zaparkují. Tento problém společnost vyřešila v ulici S. K. Neumanna, kde dala závory a dlouhodobé parkování zpoplatnila. Totéž chce udělat v Polabinách. Primátor doufá, že to společnost neudělá a počká, až bude parkovací dům postaven.

„Hledáme tímto alternativní řešení, jak zvýšit kapacitu parkování. Jsem vděčný, že se s námi o tom Kaufland baví, protože by nemusel, a přesto to vnímají pozitivně a chtějí být dobrým sousedem. Zároveň chápou, že v Polabinách je problém s parkováním, a toto řešení může být výhodné pro obě strany,“ řekl Jan Nadrchal.

Přízemí parkovacího domu by mohlo být určeno pro návštěvníky Kauflandu nebo veřejnost, která má do lokality cestu. Část parkovacích míst v jednom z pater by byla vyhrazena pro zaměstnance marketu a zbytek by byl kombinací parkovacích ploch pro rezidenty nebo pro dlouhodobá stání.

„Zatím je to koncepční návrh, který pravděpodobně projedná příští zastupitelstvo. Mezitím probíhá revize smluvní dokumentace mezi právníky města a Kauflandu, která trvá už zhruba tři čtvrtě roku. Projekt bude financovat město a k jeho realizaci musí dát souhlas zastupitelstvo, to bude pravděpodobně v září,“ dodal primátor.

Problém s parkováním je permanentní

Na celé akci spolupracuje i městský obvod Pardubice II. Podle jeho starosty Radka Hejného se zdá, že by se akce mohla podařit. „Vypadá to nadějně. Celé oblasti by to hodně pomohlo. Parkování je v některých ulicích skutečný problém,“ řekl starosta zvolený za ANO.

Podle něj už nejde jen o večery, kdy zoufalí lidé objíždějí blok několikrát, než nějaké místo najdou. Tím, jak město postupně zavádí placené zóny, je problém s hledáním místem vlastně permanentní. „S parkováním je to vážně těžké, i když se snažíme třeba změnou značení místa vyrábět, kde to lze,“ uvedl Hejný.

I proto jeho úřad připravuje stavbu vlastního parkovacího domu, který by měl stát v centru sídliště u tzv. osmnáctipatráku.

„Parkovací dům je umístěn v souladu s orientací ostatních budov v této části sídliště. Výškově je pak objekt částečně zasazen pod terén. Díky tomu je možné zpřístupnit obě podlaží kratšími rampami přímo z terénu. Návrh počítá s jednoduchou skeletovou ocelovo-betonovou konstrukcí. Stěny je možné nechat porůst popínavou zelení, čímž nedojde k narušení pohledových os a objekt maximálně splyne s terénem,“ uvedli radní obvodu ve zpravodaji malé radnice.

Parkovací domy v centru už stojí. Teď jsou na řadě pardubická sídliště

Podle Hejného se s komplikacemi sune projekt vpřed. „Nadvakrát jsme soutěžili projekční firmu. Ta se nyní tedy pouští do kreslení. Kdyby šlo vše ideálně, tak by se za dva roky mohlo stavět. Hodně bude záležet na tom, jak na tom budeme s financemi,“ uvedl Hejný, podle kterého by menší parkovací dům měl dvě patra. „Jedno bude zahloubené v podzemí,“ dodal.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V ulici Na Příkopě u Prašné brány je Komerční banka, mimo provoz je tam opuštěné zavazadlo, na místě jsou policisté a pyrotechnik.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

