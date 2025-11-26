Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:02aktualizováno  14:02
Soud vrátil k došetření případ ovlivnění zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Státní zástupkyně se bude muset vypořádat s jeho připomínkami a obžalobu podat znovu. České televizi to potvrdil mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac.
Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic Martina Charváta. (23. listopadu 2023) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
15 fotografií

Informace o obžalobě šesti lidí, kteří se měli pokusit vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala, přišla v první polovině listopadu. Kvůli kauze již v minulosti rezignoval bývalý primátor města z ANO Martin Charvát.

„Dotazovaná věc byla vrácena do přípravného řízení z důvodů drobných procesních nedostatků v závěru vyšetřování, které lze odstranit ve lhůtě asi čtyř až šesti týdnů,“ uvedl Gobernac.

Obžaloba šest lidí vinila ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž právní kvalifikace nebyla u všech obviněných stejná.

Zakázka na parkovací dům v Pardubicích míří k soudu, obžalovali šest lidí

Obžalovaní se podle dřívějších informací snažili vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala. Kauza se netýká pouze výběru dodavatele stavby, ale také technického dozoru. Jak dříve uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, obvinění se snažili neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří byli levnější než později vybraný technický dozor. Městskou společnost Rozvojový fond Pardubice to mohlo poškodit téměř o 630 000 korun.

V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu a dalšími zakázkami Služeb města Pardubic 19 lidí a několik firem včetně bývalého primátora a tehdejšího radního Pardubic za ANO Martina Charváta a bývalé náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).

Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká.

Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět. Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě. Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu, hnutí ANO ho vyloučilo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Čertohráček opět vyjíždí. Mikulášské jízdy rozzáří první adventní víkend

Mikulášský Čertohráček

Již o tomto víkendu vyrazí do pražských kolejí tradiční Čertohráček. Děti se mohou těšit na Mikuláše, čerty, anděly i sladkosti. Výchozí i cílovou stanicí bude Praha - Vršovice.

26. listopadu 2025  14:15

Statisíce za parkovací místo. Licitace stání se Karlovým Varům vyplácejí

Letecký pohled na Karlovy Vary.

Téměř 4,5 milionu korun zatím utržily Karlovy Vary v licitacích parkovacích míst v lázeňské zóně města. Rekordní nabídka je doposud 200 tisíc za jedno místo na rok. Magistrát našel způsob, jak...

26. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikuje od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Nyní je úsek u Libějovic úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení nákladu. Škoda je...

26. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Štáb České televize za nepříznivého počasí natáčí příspěvek o stavbě vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze s redaktorkou Nikol Coufalovou.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:05

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Statavba vánočního trhu na Staroměstském náměstí v Praze pokročila.

vydáno 26. listopadu 2025  14:04

Výzkumníci vyvinuli v Ostravě přístroj pro výzkum nových materiálů pro baterie

VĂ˝zkumnĂ­ci vyvinuli v OstravÄ› pĹ™Ă­stroj pro vĂ˝zkum novĂ˝ch materiĂˇlĹŻ pro baterie

Vědecký tým na VŠB - Technické univerzitě Ostrava vyvinul přístroj, který usnadní hledání a výzkum nových materiálů pro výrobu baterií. Zařízení nazvané EMU už...

26. listopadu 2025  12:29,  aktualizováno  12:29

Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...

Soud vrátil k došetření případ ovlivnění zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Státní zástupkyně se bude muset vypořádat s jeho připomínkami a obžalobu podat znovu. České televizi to...

26. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 236 volných pozic

Moravskoslezské silnice jsou sjízdné, kvůli počasí ale přibylo nehod

ilustrační snímek

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné, většinou ale se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách je na cestách ujetá vrstva sněhu. V...

26. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Zelená brána v Pardubicích se zbavuje lešení, opravy potrvají asi do března

ZelenĂˇ brĂˇna v PardubicĂ­ch se zbavuje leĹˇenĂ­, opravy potrvajĂ­ asi do bĹ™ezna

Zelená brána v Pardubicích se postupně zbavuje lešení. Obnova památkové dominanty města je z většiny dokončená. Zbývá opravit havarijní stav části zdiva, kde...

26. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  12:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.