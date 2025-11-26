Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba

Informace o obžalobě šesti lidí, kteří se měli pokusit vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala, přišla v první polovině listopadu. Kvůli kauze již v minulosti rezignoval bývalý primátor města z ANO Martin Charvát.
„Dotazovaná věc byla vrácena do přípravného řízení z důvodů drobných procesních nedostatků v závěru vyšetřování, které lze odstranit ve lhůtě asi čtyř až šesti týdnů,“ uvedl Gobernac.
Obžaloba šest lidí vinila ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž právní kvalifikace nebyla u všech obviněných stejná.
Zakázka na parkovací dům v Pardubicích míří k soudu, obžalovali šest lidí
Obžalovaní se podle dřívějších informací snažili vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala. Kauza se netýká pouze výběru dodavatele stavby, ale také technického dozoru. Jak dříve uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, obvinění se snažili neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří byli levnější než později vybraný technický dozor. Městskou společnost Rozvojový fond Pardubice to mohlo poškodit téměř o 630 000 korun.
V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu a dalšími zakázkami Služeb města Pardubic 19 lidí a několik firem včetně bývalého primátora a tehdejšího radního Pardubic za ANO Martina Charváta a bývalé náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).
Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká.
Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět. Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě. Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu, hnutí ANO ho vyloučilo.