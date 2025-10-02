Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Milan Zlinský
  15:42
Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.
Automat na parkovišti v blízkosti pardubické arény by na tomto místě neměl...

Automat na parkovišti v blízkosti pardubické arény by na tomto místě neměl vůbec stát. Prostor je podle územního plánu určený pro jiný účel. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Lidé v průjezdu ve Smilově ulici se divili, že dostali pokutu za parkování na...
Za parkování na improvizovaných parkovištích jsou řidiči trestáni pokutou.
V parných dnech není snadné u koupaliště na Cihelně zaparkovat, zoufalí řidiči...
Řidiči třeba v okolí vlakového nádraží hledají každé místo, kde lze auto zdarma...
17 fotografií

I ti služebně nejstarší zastupitelé Pardubic by museli hodně dlouho pátrat v paměti, aby si vzpomněli, kdy jim lidé přišli naposledy takto masově vynadat.

Poslední schůzi městského parlamentu totiž navštívily desítky lidí ze čtvrti Židov, aby politikům řekly, co si myslí o jejich úpravách v dopravě. Vadí jim, že budou muset od října platit parkovné, zavedení jednosměrek i cyklopruhů.

Radní Pardubic rozšířili zóny placeného parkování, změny nastanou od října

„My tam problém nemáme, proč tam regulujete něco, co funguje,“ řekl David Tomáš, který bydlí v ulici Na Okrouhlíku a nahlas se na jednání zastupitelstva divil, že město dalo namalovat bílé čáry v jeho ulici. „Nově je tam jednosměrka. Moje cesta ze čtvrti se kvůli tomu prodloužila z 200 metrů na 1,2 kilometru, což je časově náročnější, nákladnější i méně ekologické,“ řekl.

Také ho naštvalo, že se prý veškeré informace o změnách musí dozvídat z médií, město podle něj nekomunikuje, a když k problematice hledal informace, nenašel je. Veřejnost, která na zastupitelstvo přišla s transparenty, mu zatleskala.

„Pokud něco v této věci musím vedení města vytknout, tak je to právě slabá komunikace. Informovanost lidí měla být určitě lepší. Není příjemné, když se vám u domu zničehonic objeví značka jednosměrky,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS a bývalý šéf strážníků Petr Kvaš.

Další obyvatel kritizoval to, že v Sakařově ulici ubyla parkovací místa, protože tam jsou cyklopruhy. Kvůli tomu tam auta jezdí rychleji, nedodržují povinnou vzdálenost od cyklistů. Ti jezdí raději Sezemickou ulicí, protože je to bezpečnější, řekl muž.

„Dejte možnost lidem, kteří tady pracují, šanci důstojně zaplatit parkovné nějakým ročním paušálem. A umožněte rezidentům koupit si přenosnou kartu. Nekomunikovali jste s lidmi, řeknete jim to na poslední chvíli,“ uvedla další obyvatelka čtvrti Eva Bílková.

Kritika se ozývala i z balkonu

Ta publikum docela rozpumpovala a z balkonu létaly dost kritické názory. „Všude tam máme rozbité chodníky. Tráva se seká jednou dvakrát za rok. V sobotu ráno je všude nepořádek po opilcích. Bordel máme úplně všude,“ křičeli lidé.

Když měl prezentaci Jan Hrabal, náměstek primátora odpovědný za dopravu, lidé z ochozu nesouhlasně komentovali, co říkal. Primátor Jan Nadrchal a stranický kolega Hrabala z hnutí ANO dokonce musel několikrát klidnit situaci. „Pokud nám něco chcete říct, tak pojďte dolů k mikrofonu,“ vzkazoval křiklounům primátor Nadrchal.

Náměstek Hrabal se mezitím pokoušel vysvětlit veřejnosti kroky radních. „V Pardubicích bylo v roce 2008 přes 100 tisíc registrovaných aut, loni to byl téměř dvojnásobek,“ řekl například. Pak uváděl, kolik stojí parkovné v jiných městech, a zmínil investice do dopravy. Lidé v Pardubicích platí za rezidentní kartu 1 200 korun. „Cena se nemění od roku 2000. Kdybychom ji prohnali inflační kalkulačkou, tak bychom se dostali na úplně jinou cenu,“ řekl Hrabal.

Náměstek také lidem slíbil, že se se zájemci sejde osobně a jejich konkrétní případ s nimi projedná. Lidé už dříve žádali odklad dopravních změn. Hrabal se s nimi už jednou sešel, aby jim změny vysvětlil. Následně jim poslal 12stránkový dokument, co všechno a proč se v lokalitě kvůli parkování děje.

„Veškerá dopravní opatření ve východní části městského obvodu I byla detailně projednána s dopravní komisí, kde mají své zástupce všechny zastupitelské kluby, a všechna opatření komise schválila. Jinak se stěžovateli, kteří mi dali kontakt, jsem už ve spojení a jejich situaci řešíme. Třeba detaily ve značení se upravit dají, ale jako celek opatření zavedeme. Není cesty zpět,“ řekl Hrabal.

Měsíční a roční paušál pro návštěvníky v parkovacích zónách město zavede později, až nové monitorovací vozidlo městské policie zjistí, kde nejsou přetížená parkoviště. Tam lidé z jiných měst, kteří jezdí do Pardubic například za prací, budou smět parkovat.

Ale nová pravidla platit začnou bez ohledu na protesty lidí. „Není čas na nějaké couvání a odkládání. Parkovací karty časem musíme zavést po celém městě a tohle je jen jeden z kroků. Navíc měl původně platit už loni na jaře,“ dodal Kvaš.

