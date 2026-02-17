Je to málo. Dům s 244 parkovacími místy u pardubické nemocnice nestačí, říkají kritici

David Půlpán
  10:42
Řidiči, kteří složitě hledají volné parkovací místo v Pardubické nemocnici, mají naději na zlepšení. Do konce roku by se měli dočkat zahájení stavby parkovacího domu pro 244 vozů na místě někdejšího heliportu. S jeho umístěním ale nesouhlasí někteří lidé z okolí, petici loni podepsaly desítky lidí. Kraj námitky odmítl a na stavbě trvá.

Kraj se nyní snaží získat na parkovací dům stavební povolení, pak vybere firmu, která jej postaví. „Pokud vše půjde podle našich představ, rádi bychom zahájili stavbu ještě v letošním roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK). Parkovací dům by měl začít fungovat půl roku od zahájení stavby.

Lidé ze sousedství v petici vyjádřili obavy ze ztráty klidu, nárůstu dopravy, zhoršení ovzduší. „Parkovací dům v nemocnici je potřeba. Jsme ale přesvědčeni, že lokalita bývalého heliportu je nevhodná, dopravní napojení nešťastné a kapacita parkovacího domu nedostatečná. Chceme, aby jej kraj vybudoval tam, kde původně zamýšlel. Tedy u kolejí, ve spodní části areálu,“ uvedl jeden ze zástupců petičního výboru Jan Klíma.

Před deseti lety plánovali zástupci kraje vyřešit potíže výstavbou parkovacího domu ve spodní části areálu pro 520 vozů. Stavbu připravili, ale pak na ni nenašli peníze. Později oznámili, že jej vybudují nejspíše formou PPP projektu spolu s menším parkovacím domem na místě heliportu. A poslední verze počítá jen s menší stavbou s 244 místy za sto milionů z krajského rozpočtu.

Výhodou parkovacího domu na místě heliportu jsou menší náklady. Podle územního plánu stavbě nic nebrání. Pro je i tamní městský obvod. A pro jakýkoliv parkovací dům v této lokalitě by zřejmě hlasovala i většina řidičů. Nevýhodou může být menší počet parkovacích míst a umístění. Cesta k němu povede Komenského ulicí, kudy vede cyklostezka do parku Na Vinici a kde sídlí škola Svítání, kam ráno přijíždějí autobusy s dětmi.

Petice upozornila, že příjezdová cesta k parkovacímu domu povede z křižovatky Kyjevské a Komenského ulice, na kterou se už nyní ve špičce obtížně najíždí. Podle kraje odborníci posoudili, jaké bude zatížení křižovatky po otevření parkovacího domu, a dospěli k závěru, že to nebude představovat velký problém.

„Nelze vyloučit, že lokálně dopravní intenzita vzroste, ale nemělo by se tak stát, jak napovídají závěry uvedeného posouzení, nad únosnou mez,“ napsal hejtman v odpovědi na petici. Podle petičního výboru malý parkovací dům problémy nevyřeší a kraj by měl napodobit město Pardubice. To nyní staví parkovací dům u nádraží za 134 milionů, kde bude 407 míst. Cena za jedno stání tak spadla na 330 tisíc korun.

„Velký parkovací dům lze očividně postavit poměrně levně a na místě, které je pro návštěvníky nemocnice vhodnější,“ uvedl Klíma.

Budou nová parkovací místa stačit?

Pardubický kraj chce v nemocnici ale vytvořit i další místa pro auta. V lednu začala stavba, která má přinést 186 nových míst. Součástí akce za 30 milionů bude rozšíření parkoviště ve spodní části areálu nemocnice. „V rámci řešení parkování chceme využít každý možný prostor,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Štefka (ANO).

Výsledkem by mělo být, že v celé nemocnici přibude letos a příští rok přes tři sta parkovacích míst. Spor se může vést o to, zda to bude stačit. Starosta čtvrtého obvodu Jan Procházka (ANO) ostatně v minulosti uvedl, že jakékoliv jiné řešení než parkovací dům pro 700 aut problém nevyřeší. Procházka ocenil, že kraj buduje nová parkovací místa ve spodní části areálu i fakt, že chystá parkovací dům na místě heliportu. Myslí si však, že to nebude stačit.

„Jestliže vznikne nových 330 parkovacích míst, tak kraj uvidí, že je to nedostačující a přijde na řadu jednání o tom, že bychom dole potřebovali postavit parkovací dům na stávajícím parkovišti vedle prádelny,“ uvedl Procházka. Dodal, že by tam bylo možné postavit levnější variantu montovaného parkovacího domu. „Klidně s méně parkovacích míst, ale tak, aby to zapadlo do této skládačky tří projektů, které je potřeba udělat,“ uvedl Procházka.

Naděje na konec parkovacího chaosu, u nemocnice se plánují stovky míst

Pardubický kraj redakci iDNES nesdělil, zda v budoucnu plánuje velký parkovací dům ve spodní části areálu. Hejtman Martin Netolický uvedl, že prioritou je nyní rekonstrukce pavilonu číslo 27 za půl miliardy korun. „Případný další parkovací dům budeme řešit až po vyhodnocení situace s parkováním po realizaci všech plánovaných opatření,“ uvedl Netolický.









