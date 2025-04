Parkovací domy v centru už stojí. Teď jsou na řadě pardubická sídliště

Dubina a Polabiny. Dvě největší paneláková sídliště v Pardubicích. Obě se stavěla v době, kdy tři rodiny dohromady měly jedno auto. Nyní má hodně rodin klidně tři vozidla. Výsledek disproporce je možné sledovat každý večer v ulicích. Kdo přijede pozdě, nemá šanci u svého domu zaparkovat. Auta tak stojí doslova, kde se dá.

„Máme spočítáno, že přes noc tady parkuje 700 aut v rozporu s dopravními předpisy. I kdybychom přelajnovali ulice, z obousměrných ulic udělali jednosměrné, aby tam šlo parkovat, tak není možné, abychom zlegalizovali 700 míst,“ řekl pro ČTK starosta obvodu III Vítězslav Štěpánek z ODS.

Stejné, ne-li horší to je v Polabinách. Ty jsou bity na tom, že se z nich relativně slušně dá dostat i do centra, kde se za parkování všude platí. I o víkendech. „Jsou ulice, kde je krize celý den. Už to není jen o večerech. S parkováním je to vážně těžké, i když se snažíme třeba změnou značení místa vyrábět, kde to lze,“ řekl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.

Není tak divu, že oba politici mají ve svých plánech výstavbu parkovacích domů. Právě ty by přetíženým ulicím měly přece jen trochu ulevit. Malá radnice na Dubině si už nechala udělat i studii, která navrhla tři modely malých parkovacích otevřených domů. Jsou zapuštěné, polozapuštěné a nadzemní. Třetí typ parkování se zdá radnici nejlepší.

Fotovoltaika, dětské hřiště i uzavřené kontejnery

Navrženy jsou tři lokality, a to v ulici Erno Košťála, Luďka Matury a Bartoňově ulici. „Říkal jsem si, jestli by nestálo za úvahu, aby to mělo dvě tři patra a nahoře by mohla být fotovoltaika. Dopravní podnik na to dostal dotace, to mě inspirovalo. Takže by to byl takový menší parkovací domeček,“ řekl Štěpánek, který se prý nyní bude poohlížet po finanční podpoře projektu.

Ve velmi podobné situaci jsou pak v Polabinách. Tamní radnice by ráda postavila parkovací dům nedaleko tzv. osmnáctipatráku, tedy v centru sídliště. Radnice přitom má v plánu i další kultivaci celé lokality. „Parkovací dům je umístěn v souladu s orientací ostatních budov v této části sídliště. Výškově je pak objekt částečně zasazen pod terén. Díky tomu je možné zpřístupnit obě podlaží kratšími rampami přímo z terénu. Návrh počítá s jednoduchou skeletovou ocelo-betonovou konstrukcí. Stěny je možné nechat porůst popínavou zelení, čímž nedojde k narušení pohledových os a objekt maximálně splyne s terénem,“ uvedli radní obvodu ve zpravodaji malé radnice.

Podle nich by se do nového parkovacího domu mělo vejít 84 aut. „Parkovací dům bude pro pěší přístupný z jihozápadního a jihovýchodního nároží, kde jsou umístěna schodiště. Hlavní dominantou území je osmnáctipatrový dům, jehož okolí studie rovněž řeší. Kromě úprav parkovacích ploch navrhuje využít prostor pod lávkou jednak pro dětské hřiště a jednak pro uzavřené kontejnery, které jsou nyní volně na parkovišti,“ dodali.