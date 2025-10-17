Na chytré WC u nového parkoviště si řidiči neodskočí. Proč zůstává mimo provoz?

Řidič Wojciech, který si na novém parkovišti v blízkosti obchvatu Svitav udělal povinnou přestávku, marně bere za kliku nových toalet. „Už jsem tady byl před měsícem, a pořád je to zavřené. Že se u vás udělalo něco pro řidiče kamionů, je dobré, ale kam si má člověk odskočit nebo se umýt?“ ptá se polský šofér.
A není sám. Sociální zařízení by využili i další řidiči kamionů, kteří si parkoviště pro devět nákladních aut oblíbili. V pracovních dnech bývá přes noc prakticky pořád plné. U českých silnic a dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony, a tak se každé místo hodí.
Město Svitavy půlkilometrový silniční přivaděč z obchvatu do průmyslové zóny otevřelo na začátku července. Projekt, jehož náklady se s dotací vyšplhaly na 52 milionů korun, je určen pro řidiče zásobující průmyslovou zónu. Kromě nové silnice, parkoviště a cyklostezky, která zajistí bezpečnější cestu zaměstnancům do práce, je součástí investice i unimobuňka se sociálním zázemím včetně toalet a sprch.
Jelikož se městu podařilo získat dotaci ve výši 35 milionů korun z programu Smart Parks for the Future, chytré musejí být i toalety, které jsou přístupné pouze po zaplacení kartou. Sice už jsou několik týdnů zkolaudované, ale stále na nich zůstává viset cedule Mimo provoz.
Hlavní problém? Platební terminály
„Jsou zkolaudovány, ale zůstávají mimo provoz kvůli nefunkčním platebním terminálům. Rádi bychom sociální zařízení otevřeli co nejdřív, neboť platíme městu nájem bez jakékoliv tržby, ale míček není na naší straně. Poskytovatel terminálů po nás požaduje rozsáhlou dokumentaci včetně účetní závěrky Sportesu a dalších věcí kvůli ověřování proti praní špinavých peněz, což zdržuje spuštění,“ řekl jednatel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
Zdržení nastalo i kvůli instalaci stejné technologie na dopravním terminálu u vlakového nádraží. Pár let staré toalety totiž na začátku roku poničil vandal a město se rozhodlo, že neustále zničený mincovník u vstupu nahradí rovněž platebním terminálem.
„Škoda byla pojišťovnou vyčíslena na 60 tisíc korun. Byla tam vytrhaná madla, rozbité kachličky, poškozené piezo vypínače a podobně. Řešení s pojišťovnou trvalo půl roku,“ dodal Olšan.
Oba platební terminály by město rádo zprovoznilo co nejdřív, vše závisí na schvalovacím procesu s poskytovatelem platebních terminálů. „Doufáme, že to bude v letošním roce,“ dodal jednatel městské firmy.
Moravská Třebová plánuje WC v provedení antivandal
Ani v sousední Moravské Třebové není provoz veřejných sociálních zařízení bez problémů. Ještě loni fungovaly veřejné toalety po celý rok na nádvoří zámku. Kvůli jejich opakovanému znečišťování se vedení města rozhodlo nechat toalety otevřené pouze během otevírací doby zámku, což bude během zimní sezony jen od pátku do neděle od 9.30 do 17 hodin.
Jediné veřejné toalety provozované městem fungují v čekárně autobusového nádraží. K nim se na jaře přidají WC v provedení antivandal poblíž centra.
„V těchto dnech soutěžíme zakázku na modulovou stavbu veřejných toalet, které umístíme do Cihlářské ulice,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.