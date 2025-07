Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Supící lokomotiva táhnoucí do podhůří Králického Sněžníku historické vagony plné natěšených obdivovatelů železniční nostalgie jezdí na východě Pardubického kraje už deset let. Jen za loňský rok bylo prodáno přes 4 600 jízdenek.

Kromě tradičních jízd z Ústí nad Orlicí do Hanušovic parní expres od roku 2022 vyjíždí mimořádně i mimo svou pravidelnou trasu, aby nostalgické jízdy cestujícím nezevšednily. Nejinak tomu bude i letos, kdy parní expres vyrazí do Moravské Třebové, Chornic, Svitav a poprvé do Litomyšle a Vysokého Mýta.

Přitom kvůli výhradnímu provozu ETCS na koridorové trati byl letošní rok pro historické vlaky dost nejistý. Provozovatelé historických vlaků včetně Pardubického kraje na podzim varovali, že pokud se v rámci směrnice o interoperabilitě železničního systému nenajde řešení, provoz nostalgických vlaků bude na hlavních tratích ohrožen.

Železniční fanoušci mají jistě v živé paměti Den železnice v České Třebové a nezapomenutelnou souběžnou jízdu dvou historických souprav v čele se Zeleným Antonem a Němkou, která měla symbolizovat rozloučení páry s koridorem.

„Parní provoz není jen o vzpomínkách a zamáčknutí slzy železničními pamětníky či nostalgiky. Existuje zde širší veřejný zájem včetně propagace železnice jako takové,“ stavěl se na stranu klubů historických vlaků hejtman Martin Netolický, který za parní vlaky na koridorech loboval i u ministra dopravy.

Po naléhání se Správu železnic podařilo přesvědčit, že při splnění pevně stanovených podmínek mohou vlaky na koridorové tratě na základě udělené výjimky vyrazit.

Svoji staronovou premiéru si tak na koridoru odbude tento víkend parní lokomotiva 555.0153 přezdívaná Němka, která stejně jako loni první a poslední prázdninovou sobotu povede historický vlak z výtopny z Dolní Lipky až do malebného koutu Malé Hané.

Na rozdíl od své klasické trasy z Ústí nad Orlicí do Hanušovic se pára železničnímu koridoru nevyhne. Z Ústí nad Orlicí se vlak vydá po hlavní trati do České Třebové, kde se odkloní na Moravskou Třebovou, Chornice, Boskovice a Skalici nad Svitavou, kde se po koridoru vrátí přes Svitavy do Dolní Lipky.

Kam pojedou parní vlaky? Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Chornice – Skalice nad Svitavou

(5. července, 23. srpna) Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Hanušovice (12. a 26. července, 2., 16. a 30 srpna) Dolní Lipka – Vysoké Mýto – Litomyšl (19. července a 9. srpna) Restaurovaný jídelní vůz od firmy Ringhoffer z roku 1906 bude zařazen na všech vlacích kromě jízd 6. července, 2. a 16. srpna.

Na jízdu po koridoru se mašinfírové ve výtopně v Dolní Lipce museli předem připravit. „Od Správy železnic máme na dráze přidělenou slibovanou kapacitu, takže se jízdní řád vlaku podařilo napasovat do provozu na koridoru. Trošku se jen vleklo, než nám Drážní úřad udělil výjimku z ETCS na seznamu historických vozidel. V tuto chvíli máme vše dojednáno, tak pevně věříme, že první jízda dopadne dobře a cestující si jízdu užijí,“ říká Michal Bednář, předseda Muzea starých strojů a technologií, které pro Pardubický kraj nostalgické jízdy zajišťuje.

Přestože parní lokomotivy nemusí být vybaveny palubní části ETCS, běžný mobilní telefon k dorozumívání strojvedoucího s dispečerem na dané trati stačit nebude. Jednou z podmínek udělení výjimky je totiž zajištění radiového spojení. Stejně jako všechny vlaky na koridorech tak musí být lokomotivní četa vybavena speciálním telefonem komunikujícím přes systém GSM-R, který je obdobou veřejné mobilní sítě.

„Jde o poměrně drahé speciální zařízení, které ale není pevně spojené s vozidlem. Přirovnat se dá k mobilnímu telefonu nebo vysílačce. Ke komunikaci využívá drážní infrastrukturu, která je využívaná pro přenos signálu v rámci jednotného evropského zabezpečovače ETCS. My ji však využíváme pouze ke komunikaci, k ničemu jinému. Neumí vlak zastavit a podobně. Na rozdíl od běžného telefonu nehrozí výpadek signálu,“ popsal Bednář zařízení, v němž je SIM karta zaregistrována na konkrétní vozidlo. Bez této novinky by historická lokomotiva z roku 1944 nemohla na koridor.

V rámci bezpečnostních opatření musí být parní lokomotiva na koridorech posílena také o dalšího strojvedoucího. „Na parních lokomotivách splňujeme tuto podmínku bez problémů, protože kromě strojvedoucího máme dopravně způsobilého i topiče, takže to nám žádný problém nedělá,“ dodal Bednář.

V jídelním voze nabízí čtyřchodové menu

Novinkou v rámci nostalgických jízd je čerstvě zrestaurovaný jídelní vůz z roku 1906 od firmy Ringhoffer. Vagon původem ze Švýcarska byl poprvé k vidění při loňských oslavách výročí trati v Dolní Lipce.

„Vůz byl postaven vagonkou Ringhoffer na Smíchově v roce 1906 pro Švýcarskou společnost jídelních vozů Schweizerische Speisewagen Gesellschaft. Byl to společný podnik Švýcarských spolkových drah a Mezinárodní společnosti lůžkových vozů CIWL. I náš jídelní vůz tedy odpovídá těm, které mohli cestující potkat v ikonických vlacích Orient Express. Renovace vozu byla podpořena Pardubickým krajem a my jsme rádi, že jej můžeme ukázat cestujícím také v rámci vybraných parních jízd,“ uvedl předseda Muzea starých strojů a technologií.

V jídelním voze na způsob Orient Expressu si cestující mohou vychutnat atmosféru luxusního cestování počátku 20. století. Dobově oblečený personál v něm podával čtyřchodové menu poprvé minulou sobotu při jízdě do Hanušovic.

K vidění bude například 19. července při premiérové jízdě do Vysokého Mýta a Litomyšle. Jelikož byl o službu během první jízdy velký zájem, budou stejně jako u větších skupin přijímány rezervace do jídelního vozu. Jízdenky ve speciálních vlacích je možné zakoupit pouze ve vlaku.