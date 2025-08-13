Trochu omšelé, ale stále zachovalé. Do Česka se vrátily dva parní unikáty

Radek Latislav
  13:52
Inkognito až téměř v utajení doputovaly do Česka dvě parní lokomotivy, které rozšíří vozový park výtopny v Dolní Lipce. Završilo se tak téměř rok trvající úsilí Muzea starých strojů a technologií v Žamberku, které se dá považovat za největší návrat parních krásek na české koleje za poslední roky.

Z Vídně dorazila válečná „padesátka“ vyrobená za druhé světové války v plzeňské škodovce a silná rychlíková lokomotiva bývalé řady 455.0, která v minulosti vozila vlaky na Košicko – Bohumínské dráze.

Nezvyklá drážní událost byla v hledáčku železničních fanoušků od pondělního večera, kdy muzejníci dlouho utajovanou misi odhalili na sociálních sítích. „Dnes jsme vyrazili až do Vídně pro dvě parní lokomotivy, které už brzy rozšíří náš vozový park a stanou se součástí sbírek Muzea starých strojů v Žamberku a Výtopny Dolní Lipka,“ uvedli na Facebooku k fotografiím dvou omšelých, ale velmi zachovalých parních lokomotiv.

Parní lokomotiva řady BR 50 vyrobená ve škodových závodech v Plzni.
Lokomotivní četa z výtopny v Dolní Lipce vyrazila na dvoudenní misi do Rakouska, odkud přivezla dvě parní krásky.
Výtopna v Dolní Lipce se chlubí dvěma unikátními parními přírůstky.
Muzejníci chtějí obě parní lokomotivy zprovoznit.
Válečná „padesátka“ sjela z plzeňské Škody ve čtyřicátých letech. Tato legendární řada se po dlouhých desetiletích vrátila zpět do Čech.
„Tak to je odpal! Jsem v šoku, tohle je neskutečná pecka! Držím palce, ať se podaří i plány, které s oběma máte,“ vystihl nadšení příznivců železniční nostalgie jeden z fanoušků.

Netradiční transport dvou parních lokomotiv z Rakouska v zápřahu dvou Vectronů byl v úterý nezvyklou podívanou po celé trase až do Dolní Lipky.

„Z Břeclavi, kde jsme měli krátkou noční přestávku, jsme startovali v pět hodin ráno a před chvilkou jsme dorazili do Dolní Lipky. Přijeli jsme dřív, než byl původní předpoklad. Všechno klaplo a velký dík patří chlapům, kteří se této náročné akce zúčastnili. Je to pro naše muzeum historický okamžik,“ řekl k nákupu předseda Muzea starých strojů v Žamberku Michal Bednář.

A kvůli jakým strojům se železniční manévry, které se jen po legislativní stránce plánovaly více než dva měsíce, vlastně konaly? Jde o skutečné unikáty.

Novější ze dvou parních lokomotiv má kořeny v Československu. Po dlouhých desetiletích se na české koleje vrátila parní lokomotiva německé řady BR 50, konkrétně typ 50.1171 vyrobený za protektorátu v plzeňské Škodě. Jde o stejnou lokomotivu, která u nás po válce jezdila pod označením 555.1. Poslední dvě lokomotivy této řady byly zrušeny v 70. letech a do dnešních dnů se nedochovala žádná.

Dva mašinfírové i speciální mobil, na koridor by jinak parní vlak vyjet nemohl

„Plzeňská Škoda během německé okupace vyrobila 140 lokomotiv této řady. U nás tento konkrétní kus nikdy nejezdil, celý svůj poválečný provoz strávil v Rakousku. Jde však o zcela identickou lokomotivu, jakých u nás po válce jezdilo přes třicet kusů,“ řekl Bednář k dlouhé černé krásce s usměrňovacími kouřovými plechy, jejíž zprovoznění nebude tak složité.

To se zatím nedá říct o druhé parní dámě, která je na kolejích rovných 100 let. Jde o předválečnou parní lokomotivu řady ÖBB 33. Raritní „třiatřicítka“ je zajímavá svojí historií i konstrukcí.

Unikát, který jinde nemají

„Jde o lokomotivu staré rakouské konstrukce. Horská rychlíková lokomotiva byla ve své době naprostou špičkou, kterou překonaly až československé Zelené Antony a Albatrosy. Má 2 tisíce koní a ve 20. letech šlo o stroj, který se nasazoval na nejvytíženější rychlíkové spoje. V provozuschopném stavu není nikde ani jedna,“ řekl Bednář k vzácné lokomotivě, která v dávné minulosti vozila vlaky na Košicko – Bohumínské dráze. Po rozpadu monarchie u ČSD jezdily pod řadou 455.0.

Oba stroje, pro které se hledá příznačná přezdívka, by rádi muzejníci dali do provozuschopného stavu. „Nekupujeme stroje, aby nám někde stály, což vědí i návštěvníci našeho muzea. První přijde na řadu lokomotiva řady BR 50, protože ta prošla opravou kotle ještě někdy v roce 2016, takže tam má kotel ještě platnou revizi. U lokomotivy 33.132 to bude náročnější. Tam to bude vyžadovat velkou opravu kotle a nějaké další zásahy. Tam to tak rychlé nebude. Ale chtěli bychom určitě zprovoznit obě,“ dodal Bednář.

Nové parní přírůstky z Dolní Lipky budou k vidění v sobotu 4. října na Podorlickém parním víkendu v Letohradu.

Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku pro Pardubický kraj zajišťuje veřejností oblíbené nostalgické jízdy pod Králický Sněžník. V čele historické soupravy do Hanušovic a dalších lokalit je vždy parní lokomotiva 555.0153 přezdívaná Němka, která je nástupcem válečné „padesátky“.

Veškeré dění související s oživováním a obnovou parních lokomotiv včetně historických jízd lze sledovat na Facebooku Výtopny v Dolní Lipce.

