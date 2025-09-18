Teplo z Opatovic na Pardubicku odebírá přes 63 tisíc domácností a institucí v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a okolních obcích.
„Podpis smluv s hlavními partnery představuje zásadní milník, kterým projekt dekarbonizace EOP vstupuje do realizační fáze,“ uvedla výkonná ředitelka firmy Romana Zadrobílková.
Modernizace elektrárny je založena na kombinaci zemního plynu, spalovny a dalších zvažovaných doplňkových technologií, jako jsou elektrodové kotle, tepelná čerpadla nebo využití geotermální energie.
První paroplynový blok plánuje firma převzít v listopadu 2027, další dva v roce 2028. Kompletní dokončení nového zdroje si firma naplánovala na roky 2028 až 2030, kdy bude do provozu uvedena spalovna odpadů.
„Paroplynové cykly nejsou jen moderním řešením z hlediska emisí a účinnosti, ale díky jejich flexibilitě budou schopné reagovat na proměnlivé podmínky trhu i potřeby elektrizační soustavy. Do budoucna počítáme i s možností spoluspalování vodíku,“ řekl vedoucí strategického rozvoje EOP Stanislav Ondráček.
Opatovická elektrárna byla dokončená v roce 1960. Vlastníkem je prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský. Má sesterskou firmu EOP Distribuce. Obě společnosti vznikly na začátku roku 2022 rozdělením původní firmy Elektrárny Opatovice.
