A je to! Kutilové Pat a Mat v chrudimském muzeu

  9:45
Do světa nestárnoucích animovaných nešiků, pro které není žádný problém překážkou, láká od čtvrtka 12. března Regionální muzeum v Chrudimi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Interaktivní výstava zasvěcená legendárním postavám Pata a Mata vtáhne malé i velké návštěvníky přímo do děje oblíbeného večerníčku.

K vidění budou originální scény a loutky, přičemž prohlídku zpestří herní zóna, fotokoutek a zábavný pracovní list plný úkolů, za jejichž luštění a kreativní plnění lze sbírat razítka.

Součástí expozice je také exkurze do tajů samotného oživování postaviček. Zájemci si vyzkouší historické optické přístroje, jako je thaumatrop, zootrop či praxinoskop, a detailně nahlédnou do zákulisí složitého natáčení kreslených a loutkových filmů. Vstupenka na tuto hravou přehlídku vyjde na 60 Kč.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Na Tachovsku vyjede 14. června poprvé nová autobusová linka Tachov-Tirschenreuth

ilustrační snímek

Na Tachovsku zahájí 14. června provoz nová pravidelná přeshraniční autobusová linka Tachov–Bärnau–Tirschenreuth. Bude jezdit třikrát denně tam a zpět po celý...

12. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Drony natočily pád věže v DIAMU

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...

12. března 2026  12:12

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

12. března 2026  12:05

Poslední šance vidět výstavu BODY WORLDS. Končí již 12. dubna!

12. března 2026

Ruší noční klid, volal senior strážníky na florbalisty. Protáhl se jim zápas

Momentka ze zápasu olomouckých florbalistů

I divácká kulisa na nižších soutěžích a v ne tolik populárních sportech dovede být pořádně hlučná. Přesvědčili se o tom také florbalisté Olomouce, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž v Česku....

12. března 2026  11:52

Vězeň, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově, je zpět za mřížemi

ilustrační snímek

Policie vypátrala osmadvacetiletého vězně, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Při hlídkové činnosti si ho všimli policisté na hlavním nádraží...

12. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor si k instalaci nevyřídil povolení

V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)

Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...

12. března 2026  11:42

Umělci z Národního divadla Brno se představí na festivalu v Hongkongu

ilustrační snímek

Umělci z Národního divadla Brno se představí na prestižním festivalu v Hongkongu. Uvedou operu Evžen Oněgin od Petra Iljiče Čajkovského a Requiem Antonína...

12. března 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

Karlovy Vary zpracují ekonomickou studii výstavby bytů v Krokově ulici

ilustrační snímek

Karlovy Vary si nechají zpracovat ekonomickou studii připravované zástavby v Krokově ulici. Jde o další krok projektu, který má zhruba po 20 letech obnovit...

12. března 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí komplikuje tréninky

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

12. března 2026  11:30

SP v biatlonu Otepää 2026: V mužském sprintu se představí hned pětice Čechů

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů se představí v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím bude sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden...

12. března 2026  11:25

