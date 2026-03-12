Interaktivní výstava zasvěcená legendárním postavám Pata a Mata vtáhne malé i velké návštěvníky přímo do děje oblíbeného večerníčku.
K vidění budou originální scény a loutky, přičemž prohlídku zpestří herní zóna, fotokoutek a zábavný pracovní list plný úkolů, za jejichž luštění a kreativní plnění lze sbírat razítka.
Součástí expozice je také exkurze do tajů samotného oživování postaviček. Zájemci si vyzkouší historické optické přístroje, jako je thaumatrop, zootrop či praxinoskop, a detailně nahlédnou do zákulisí složitého natáčení kreslených a loutkových filmů. Vstupenka na tuto hravou přehlídku vyjde na 60 Kč.