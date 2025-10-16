Ztracenou 85letou houbařku hledal i vrtulník. Až za tmy nakonec pomohla sousedka

Během hledání hub po lese se obě ženy rozdělily a navzájem se ztratily z dohledu. Dceři se už potom nepovedlo matku najít. „Nejdřív pátrala sama, ale blížila se tma, a tak zavolala na linku 158,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Do lesa u Mladotic na Chrudimsku dorazilo několik policejních hlídek a také profesionální i dobrovolní hasiči z okolí. Pátrací akci koordinoval velitel policie.
„Na pomoc vzlétl také vrtulník s termovizí. I když už byla úplná tma a teplota klesala, bylo pátrání stále neúspěšné,“ popsal Dub.
Nakonec přišla dobrá zpráva. Ztracené seniorky si mezi Ronovem a Kněžicemi všimla sousedka, která ji nezraněnou a zcela v pořádku dovezla domů.
„Nejde o ojedinělý případ. Při výletech do přírody je dobré mít u sebe mobilní telefon, držet se na dohled a nepřeceňovat své síly. I když se pohybujete v místech, které dobře znáte,“ varoval Dub.