Pavel uzavře návštěvu Pardubického kraje, navštíví Vesnici roku 2025 Písečnou

Prezident Petr Pavel dnes ukončí dvoudenní návštěvu Pardubického kraje. V České Třebové vystoupí na konferenci o hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Poté navštíví obec Písečná, která se stala Vesnicí roku 2025. Program ukončí na hradě Rychmburk na Chrudimsku, kde je naplánovaný také závěrečný briefing.
Ve středu prezident jednal s vedením kraje, primátorem Pardubic či starostou Litomyšle. Navštívil gymnázium a grafickou školu v Přelouči, pardubickou univerzitu, výsadkový pluk v Chrudimi nebo firmu CityZEN, která se zaměřuje na výrobu takzvaného chytrého oblečení odolného proti potu a znečištění. První den návštěvy uzavřel setkáním s vedením Litomyšle a debatou s občany.
Pavel poprvé navštívil Pardubický kraj v květnu 2024, kdy jeho program zahrnoval mimo jiné prohlídku továrny na výrobu výbušnin a střeliva Explosia nebo Centra leteckého výcviku. Loni v září pak cesta prezidentského páru vedla do České Třebové, Moravské Třebové či Brněnce, zaměřovala se na problematiku hospodářsky a sociálně ohrožených území.