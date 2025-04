Rozšíření placeného parkování se odkládá, radnice projekt nepřipravila dobře

Ti, co hledají parkování zdarma v širším centru Pardubic, mohou slavit. Rozšíření zóny placeného stání na celý první městský obvod, tedy i Židov a okolí, se odkládá. Magistrát špatně připravil vyhlášku, a ta se tak musí změnit.

„Celý projekt měl dost chyb. Je nakonec správné, že ho město odložilo. Některé kroky se dělaly ve špatném pořadí, musí se to předělat,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Petr Kvaš, který je zároveň dočasným šéfem městské policie.

„Připravovaná změna třeba dávala smíšená parkoviště pro návštěvníky i rezidenty do vnitrobloku na Židově, který je typicky rezidentní. Byly tam další nelogické věci,“ doplnil Kvaš, který kritizuje i podle něj příliš strohou komunikaci města. „Lidé nevědí, kdy a co bude. Dvě tiskové zprávy nestačí,“ dodal.

Podle náměstka primátora odpovědného za dopravu Jana Hrabala z hnutí ANO přitom existují i další důvody, proč zatím nemá cenu novinku spouštět. Jedním z nich je nákup monitorovacího vozu, který bude hlídat, zda řidiči za parkování platí. A ten si Pardubice pořídí právě až na podzim.

„Město vypíše výběrové řízení na nákup vozu, hned jak dostane potřebné podklady od městské policie,“ řekl Hrabal.

Bez něj by prý strážníci stejně neměli šanci celou rozsáhlou oblast prvního obvodu ohlídat. „Už teď má městská policie kontrolovat velkou plochu území placeného stání. Bez monitorovacího vozu by se nekázeň řidičů zvětšením území ještě zvýšila,“ řekl Hrabal.

Nicméně právě na jeho hlavu opoziční politici směrují největší dávku kritiky za odklad rozšíření zóny. Původně změna měla platit už loni na jaře, nyní se podruhé odkládá.

„Je to Hrabalovo manažerské selhání. Ztratili jsme rok, možná rok a půl. Považuji to za velkou chyba pana Hrabala, jde to na jeho hlavu. Není v tom nic osobního nebo politického. Parkování je technická záležitost, ale za rok budou volby a bojím se, že se toho někdo chytne a udělá z toho politickou věc,“ řekl Kvaš.

Náměstek primátora se však brání, že všechny připravované změny přednášel komisi pro dopravu a tam v pohodě vše procházelo kontrolou i ze strany opozice. „Při hlasování o této věci nebyl nikdo proti. Přitom lokalitu Židov jsme speciálně na komisi probírali. Komise pak vše schválila,“ uvedl Hrabal.

Město nyní chce také během prodloužené lhůty stihnout zpřesnit a vymezit rozsah rezidentního stání v ulicích Na Okrouhlíku a Ke Kamenci. Na webu by pak měly být přehlednější mapy ulic s parkovacími stáními. „Na tom chceme během léta zapracovat,“ řekl Hrabal.

V centru Pardubic si lidé připlatí

Rozšíření zóny placeného parkování v celém centru má přitom být jen první krok k balíku větších změn. Radní totiž už dlouho mluví o tom, že placené zóny budou pokračovat na Duklu, Dubinu a do Polabin.

Druhá připravovaná změna v parkování naopak začala platit už 1. dubna. V centru Pardubic půjdou někde ceny parkovného nahoru a navíc se nově bude platit i o víkendech. Důvod změn je jasný – politici chtějí, aby více řidičů jezdilo do nedávno otevřeného parkovacího domu vedle malé arény.

„Těžko nám někdo v sobotu a v neděli pojede do parkovacího domu, když v okolních ulicích bude stání zadarmo. Museli jsme proto reagovat, potřebujeme lidi do parkovacího domu natlačit,“ uvedl Kvaš.

Nově se tak bude i během dní pracovního volna platit třeba v ulicích Hronovická, Smilova, Bratranců Veverkových, Sladkovského, Za Pasáží, Pernerova, U Divadla nebo na Bělobranském náměstí.

„Provozní doba placeného parkování bude pondělí až neděle od 6 do 22 hodin,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová a doplnila, že platit se bude třeba i na Nábřeží Václava Havla, tedy u přístaviště Arnošta.