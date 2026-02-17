Pod psem se na rybníku prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem

  16:12aktualizováno  16:12
Pardubičtí hasiči museli v pondělí vyrazit na pomoc psovi, pod nímž se na rybníku prolomil led a on tak uvázl v mrazivé vodě, nesvedl se totiž vlastními silami dostat zpátky na břeh. K záchraně použili paddleboard.
Pod psem se prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem. (17. února 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

S vážnou obavou o svého psa volala majitelka na tísňovou linku v pondělí krátce před desátou hodinou dopoledne. Její zlatý retrívr zůstal v městské části Cihelna uvězněný několik metrů od břehu v ledové vodě soukromého rybníka a nedokázal se sám dostat ven.

„Na místo okamžitě vyjela jednotka hasičů z Pardubic v počtu pěti příslušníků. K záchraně využili paddleboard, který běžně používají při záchraně osob a zvířat z vodní hladiny. Díky této pomůcce se záchrana z vody značně urychlí,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Retrívra se hasičům podařilo během chvíle dostat bezpečně na břeh a předat ho majitelce. Zvířeti se naštěstí nic nestalo a kromě toho, že byl celý zmáčený, neměl pes žádná viditelná poranění. Zásah byl ukončen necelou půl hodinu od nahlášení události.

