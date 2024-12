Těžko uvěřit, že se na louku vejde. Inspirací pro obří arénu je i finské Tampere

Když na konci září představil Petr Dědek plány na novou halu pro Dynamo pardubickým zastupitelům, vyvolal pořádný rozruch. Na severním okraji Pardubic chce totiž postavit kolos za 11 miliard, do kterého by se na koncerty mohlo vejít kolem 25 tisíc diváků.

Čísla jsou natolik velkolepá, že hodně lidí celému projektu nevěří. „Na první pohled to vypadá téměř šíleně. Ale pan Dědek nás už několikrát přesvědčil, že dokáže téměř nemožné. Pokud to má někomu vyjít, tak jemu. Rozhodně ho nepodceňuji,“ uvedl radní Pardubic František Brendl.

Právě politik, který měl ještě nedávno na starosti územní plán Pardubic, vzal redaktora iDNES.cz na místo, kde má hala stát. A na první pohled si člověk tu ohromnou hmotu na dnešní louce umí jen těžko představit.

Z jedné strany bude prostor, na kterém má být také menší aréna, hotel nebo parkovací dům, omezovat stará silnice na Hradec Králové. Ze severu to bude obchvat města, z další strany výměník elektrické energie. Nejvíce místa je směrem na jih, kde vymezené území uzavírá jeden z nedávno postavených činžovních domů tzv. Nové Cihelny.

„Lidem, kteří tady bydlí, se výstavba arény moc nelíbí. Ani se jim nedivím, teď tady mají úplný klid,“ říkal na procházce po okolí budoucí arény Brendl.

Redakce iDNES.cz má k dispozici Územní studii Nové Cihelny. A z regulačního výkresu je patrné, že hala a její infrastruktura zaplní vlastně celý prostor mezi obytnými domy a obchvatem města, po kterém se lidé dostanou z Polabin na Dubinu.

„Působí to trochu stísněně, ale na papíře se vše vešlo. Trochu problém je s výměníkem, jehož přeložení by bylo drahé, ale i to se nějak vyřešilo. Vychází i dopravní studie,“ komentoval umístění D+D Areny Brendl.

Lidé se k plánům mohou v lednu vyjádřit

Lidé z okolí se ostatně budou moci k zastavění celého území brzy vyjádřit. „V současné době se připravuje aktualizace Územní studie Nová Cihelna v návaznosti na zamýšlené investice v tomto území, z nichž nejvýznamnější je aréna Petra Dědka. Chystá se její veřejné projednání. Prezentace upravené studie se koná v posluchárně A3 budovy auly Univerzity Pardubice 7. ledna od 17 hodin,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Majitelé Dynama Petr Dědek a Ondřej Heřman v posledních týdnech na projektu se svými lidmi pravidelně a intenzivně pracují. Kvůli tomu například chyběli i na rozhodujícím zápase Ligy mistrů v anglickém Sheffieldu. „Oba pánové mají schůzku s projektanty kvůli aréně, tak nemohli přiletět,“ uvedl před zápasem ředitel společnosti Dynamo Pardubice Ivan Čonka.

Práce je hodně a určitě přípravy projektu ještě nějakou dobu poběží. „Bereme si inspiraci z nových arén, které v poslední době vyrostly třeba ve finském Tampere nebo německém Mnichově. Byli jsme se podívat také v zámoří. Náš cíl je, aby hala nabízela maximální komfort divákům i sportovcům, kteří v ní budou hrát a trénovat,“ uvedl Ondřej Heřman.

Že projekční tým nezahálí, se ostatně ukázalo nedávno, když Ředitelství silnic a dálnic svolilo k úpravě severovýchodního obchvatu, odkud se bude přímo k nové aréně jezdit. Úpravu projektu, o niž požádalo právě ŘSD, schválil Krajský úřad Pardubického kraje. Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce.

„Změna stavby před dokončením řeší napojení lokality Nová Cihelna. Napojení této lokality bude ve dvou místech,“ uvádí v rozhodnutí odbor dopravy krajského úřadu. Na jednom ze sjezdů budou semafory. Mimo jiné to znamená, že nová silnice spojující výpadovky na Hradec Králové a Sezemice už ani nebude připomínat obchvat. Na čtyřkilometrové silnici budou čtyři kruhové objezdy a dvě světelné křižovatky na Hradubické a na odbočce k Nové Cihelně. „Je to městská komunikace, tak je naprojektovaná,“ připustil už při zahájení stavby generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

U plánované D+D Areny tak vznikne regulérní křižovatka se semafory. Má mít pět pruhů včetně přechodů a nové cyklostezky. V původním projektu se s rezervou pro budoucí odbočku na Cihelnu počítalo, změna by neměla akci výrazně prodražit.

„Případné vícenáklady spojené s realizací napojení čtvrti Nová Cihelna budou v plné výši hrazeny investorem čtvrti,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stavbu tato úprava podle něj nezdrží.

Ovšem právě velké dopravní zatížení lokality v době zápasů znervózňuje politiky i lidi z inkriminované části města. Hlavně po zápasech a hojně navštěvovaných akcích se dají čekat docela slušné zácpy.

„I to je výzva. Musíme lidem zajistit program dlouho před zápasem i po něm. Aby se rozjezd lidí maximálně naředil. Aby si koncert nebo zápas užili naplno, musí čas na příjezd a odjezd zahrnout do svých plánů,“ doplnil Ondřej Heřman.