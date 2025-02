Likvidace skládky pod halou je za miliardu, říká Dědek. Hledá domluvu s městem

Ne úplně nejlepší dny zažívá majitel pardubického Dynama Petr Dědek. Jeho klub oproti předpokladům v extralize zaostává za očekáváním a její základní část letos zřejmě nevyhraje.

Navíc se prodražuje i stavba nové arény u sídliště Cihelna. Pod budoucí halou, která má být největší na světě, je totiž obří skládka komunálního odpadu, kterou je třeba zlikvidovat.

„Bude to určitě stát více než miliardu,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Dědek, který však nechtěl blíže specifikovat, kdo sanaci zaplatí. „To vše je předmětem jednání s městem. Je to součást většího balíčku věcí, na kterých se musíme dohodnout,“ doplnil Petr Dědek.

12. prosince 2024

A jednání to stejně jako v případě umoření kumulované ztráty klubu nebo možného prodeje zbytku akcií Dynama ze strany města nebudou jednoduchá. Primátor Jan Nadrchal už dopředu totiž hlásí, že město za likvidaci skládky platit nechce a nebude.

„Jsou dva výklady. První říká, že to půjde za majitelem pozemku, tedy v tomto případě za firmou Petra Dědka. Druhý říká, že by to měl zaplatit původce toho odpadu. Jenže nevím, jak ho zjistit. Město však na takovou akci nemá peníze,“ řekl Nadrchal z ANO.

Nicméně je evidentní, že podnikatel z Vrchlabí chce posouvat stavbu arény pro více než 20 tisíc lidí rychle dopředu. Ostatně už požádal o stanovisko k likvidaci druhý městský obvod, na jehož území má hala stát. Ta by měla začít ještě letos.

„Do stavebního řízení nᚠúřad dá množství podmínek, aby odstranění rozsáhlé ekologické zátěže v lokalitě Nová Cihelna bylo bezpečné,“ řekl pro ČTK starosta městského obvodu II Radek Hejný.

Ten zároveň oznámil, že nepůjde vůbec o malou akci. Podle něj se dá předpokládat, že bude třeba odvozit tisíce a tisíce kamionů sutě a odpadu.

„Stavebník chce likvidovat skládku, my jsme účastníkem řízení, proto nás požádal o stanovisko. Jedná se o tisíce tun odpadu, budou to tisícovky nákladních automobilů, které to budou odvážet. Proto jsme požádali o stanovisko město,“ řekl Hejný.

Na skládku už narazilo ŘSD při stavbě obchvatu

Že nejde o žádnou banalitu, dokazují i materiály Ředitelství silnic a dálnic, které hned vedle haly a tím pádem i přes bývalou skládku, buduje severovýchodní obchvat města.

„Deponovaný materiál je tvořen sypaninou zemin s proměnlivým obsahem škváry, popela, stavební suti a různorodého odpadu, ale velice často je rozšířena pouze směs komunálního odpadu (popel, škvára, sklo, papíry, hadry, plechovky, porcelán atd.), zbytků z průmyslové výroby (hadice, guma, pneumatiky, kabely, železné zbytky, textilie, obaly apod.) a stavebních zbytků (cihly, beton, kameny, panely, střešní krytiny atd.),“ je v dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

Podle něj se odpadky nachází v místě, kde se dříve těžil písek využívaný pro stavbu sídliš Polabiny a Cihelna. Vrstva zavážky se tak liší, ale je poměrně silná, a to mezi dvěma až pěti metry.

„Prostorově lze zde okraj skládky ohraničit na severní straně místní účelovou komunikací k rozvodně VČE a dále do obce Staré Hradiště a na východní straně Brozanským odpadem,“ stojí ještě v materiálu ŘSD.

K likvidaci skládky komunálního odpadu se už na magistrátu vyjadřoval také například odbor životního prostředí nebo odbor dopravy. „Bude potřebný monitoring ovzduší, monitoring spodních vod a studní v okolí. Skládka by se měla odvážet zejména po hlavních silnicích a severovýchodním obchvatu, až bude hotový. Silnice by měly být čištěny,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí na radnici Miroslav Míča.

Stanoviskem města by se druhý městský obvod měl řídit a měl by ho schválit. „Je to cesta k regulaci, aby likvidace skládky co nejméně zatížila město. Jsou to podklady pro stavební úřad, který pak o celé věci rozhoduje,“ řekl primátor.

Skládka pochází z druhé poloviny minulého století. Je přikrytá zeminou a zarostlá vegetací. Na první pohled tak není vidět a vlastně se dá říct, že se na ni zapomnělo. By třeba na starých leteckých fotografiích Pardubic je dobře patrná. „Je to zahrnuté od 70. let minulého století. Bohužel skládka leží téměř na celé parcele, kde má stát nová aréna,“ dodal Jan Nadrchal.

Tým projektantů Petra Dědka dál pracuje na přípravě výjimečné stavby, která by na hokej měla pojmout 22 296 diváků, což by z ní dělalo největší arénu světa. Největší hokejová aréna je v Petrohradu s kapacitou 21 542 diváků a následuje Bell Centre v Montrealu (21 273). Podle původních předpokladů chtěl Dědek halu otevírat na podzim 2027. Nyní řekl, že to bude o rok později.