Stále se najde hodně lidí, kteří tomu projektu nevěří. Ostatně ani tým kolem majitele pardubického hokeje Petra Dědka zatím nechce plán na stavbu obří multifunkční arény nedaleko pardubického sídliště Cihelna blíže komentovat. Nicméně na papíře je vše už dotaženo do nejmenších detailů.
Svědčí o tom žádost investora o kladné stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí. V tzv. dokumentu EIA je přesně napsáno, jak se lidé budou na zápasy či koncerty dopravovat, kde budou parkovat, kolik vyprodukují odpadu nebo kolik spotřebují vody. „Hala má jedenáct nadzemních a dvě podzemní podlaží a bude v ní také muzeum HC Dynamo,“ stojí v žádosti, kterou si mohli v uplynulých dnech prostudovat pardubičtí zastupitelé.
A je to zajímavé čtení. Evidentní totiž je, že nejde zdaleka jen o stavbu arény, ale firma Petra Dědka plánuje vystavět celou novou čtvrť. „Aréna bude sloužit sportu, v první řadě hokeji. Bude ale i místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku,“ řekl nedávno Petr Dědek, který v ní chce začít hrát se svým Dynamem extraligu od sezony 2028/29.
Základní údaje o nové aréně Petra Dědka
Předpokládaný termín zahájení výstavby je druhé čtvrtletí roku 2026 a dokončení se plánuje na třetí čtvrtletí roku 2028. Hala má 11 nadzemních a dvě podzemní podlaží. Má v ní být i muzeum Dynama. Parkovací dům má 9 nadzemních a dvě podzemní podlaží. Hotel má pět kongresových sálů a menší zasedací místnosti. Menší budovy budou mít zelenou střechu. V území bude 3 279 parkovacích míst z toho 159 pro zaměstnance. Produkce odpadu se odhaduje na 450 tun za rok (z toho 159 tun má být komunální, ostatní separovaný). Průměrná roční spotřeba vody pro všechny objekty se odhaduje na 143 tisíc metrů krychlových.
Hned vedle obří arény, která má na koncerty pojmout přes 25 tisíc lidí a na hokej více než 22 tisíc, bude stát hotel a také velký parkovací dům. „Hotel má pět kongresových sálů a menší zasedací místnosti. Parkovací dům má devět nadzemních a dvě podzemní podlaží. Celkem bude v území 3 279 parkovacích míst,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl, který dokument také studoval.
A právě dopravě a parkování je v žádosti věnováno hodně prostoru. A to celkem logicky. Jasné totiž je, že příjezd a odjezd diváků na akce v aréně pocítí lidé v celém městě. „V širším okolí stavby jsou uvažované parkovací plochy pro možné využití návštěvníky akce. Jde o lokality Globus, Decathlon, centrum Pardubic, Dubinu, okolí nádraží nebo Hůrka. Takže se dá říct, že vlastně po celém městě,“ uvedl Petr Klimpl.
I z toho se dá vytušit, že pořadatelé těch největších eventů budou muset vsadit hlavně na veřejnou dopravu, která bude lidi k aréně převážet. V dokumentu třeba stojí, že speciální linka z Hůrek, která využije právě dokončovaný severovýchodní obchvat města, na akci doveze 3 500 lidí. A i kvůli hale má v areálu tamních bývalých kasáren vyrůst velký parkovací dům.
„Materiál počítá s tím, že k aréně v průměru přijedou v každém autě tři lidé. To znamená, že parkování u haly může být až pro 9 363 lidí. Při těch největších akcích s návštěvností kolem 20 tisíc diváků však bude zbývat přepravit k hale dalších 11 233 osob. Část by měly přivézt posílené linky MHD, část spadá na cyklisty a pěší,“ uvedl další zastupitel za ODS Dušan Stránský.
Skládka zmizí, stavba začne na jaře
V žádosti jsou napsané i veškeré termíny. Podle údajů by hala měla začít růst ještě v prvním pololetí příštího roku. Hotovo by pak mělo být na podzim 2028. Samotné výstavbě bude předcházet sanace bývalé skládky odpadu. Ta by podle dokumentu měla začít ke konci tohoto roku a půjde také o těžko přehlédnutelnou akci. Počítá se třeba s tím, že na místě bude v průměru pracovat až deset bagrů denně. Vše budou odvážet nákladní auta s návěsy, kterých může být až 80 denně. „Předpokládá se odvoz na více míst. Například do lokalit Hrobice, Lodín nebo Zdechovice,“ doplnil Petr Klimpl.
Je tak zjevné, že na projektu největší arény světa se dál intenzivně pracuje. S detaily obří stavby pomáhá projektantům i virtuální realita, ve které si mohou celé území procházet.
„Šetří nám to peníze, byť se nejedná o levnou záležitost. Díky virtuální realitě jsme totiž schopni za pochodu opravovat chyby. Takto jsme třeba předělávali vstupní atrium do velké haly. Ve 3D realitě se ukázalo, že není dostatečné,“ uvedl šéf představenstva Dynama Pardubice Ondřej Heřman, který se na projektu také podílí.
Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku
Aréna by měla stát kolem 11 miliard a má být placena ze soukromých peněz Petra Dědka a jeho spolupracovníků. Momentálně Dynamo hraje v městské enteria areně.