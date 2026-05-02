Piloty britské RAF v Hrochově Týnci uctí i přelet gripenů

Hrochův Týnec na Chrudimsku si v sobotu 16. května připomene celodenním programem 110. výročí narození dvou pilotů britského Královského letectva (RAF). Město si svých rodáků, Ladislava Zadrobílka a Františka Bulise, váží a jejich památku chce uctít, domluvilo například přelet stíhaček gripen. ČTK to řekl starosta Aleš Vašek (Volba pro město Hrochův Týnec).
"Pocty si zaslouží, jsou jedni z nás," řekl starosta. Program bude stát kolem 100.000 korun, městu na něj přispějí sponzoři, dodal Vašek.
Část programu se bude věnovat období druhé světové války. Lidé uvidí maketu stíhacího letounu Supermarine Spitfire v originální velikosti, který doplní dobový tábor letců RAF. Klub vojenské historie 276th Sqdn. přiveze vybavení leteckých jednotek a ženských pomocných sborů WAAF. Součástí expozice bude také výstava o návratech letců do vlasti a statické ukázky britské techniky včetně dobového minometu a traktoru.
Letecký program odpoledne nabídne skupinovou akrobacii historických letounů Tiger Moth, případně jejich kombinaci se strojem Magister. Později nad městem proletí moderní stíhačky JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letectva. Historickou linku doplní videoprezentace věnovaná Františku Bulisovi a Ladislavu Zadrobílkovi. Tematické výstavy Památníku Lidice a Památníku Ležáky přiblíží období heydrichiády, tragédii v Ležákách i osudy dalších hrdinů.
Oba letci se narodili v Hrochově Týnci v roce 1916. Ladislav Zadrobílek posílil řady RAF v létě 1940. U 111. britské stíhací perutě získal kvůli svému příjmení, které bylo pro Brity obtížně vyslovitelné, trvalou přezdívku Zet. Byl přímým účastníkem dramatických momentů války, mimo jiné bitvy při průjezdu německých křižníků kanálem La Manche v únoru 1942. Při bitvě Torquay ho zranila střepina granátu, která mu roztříštila ruku. Přestože mu zranění odhalilo kosti, dokázal s poškozeným Spitfirem bezpečně přistát a rychlá pomoc mu zachránila ruku před amputací. Zadrobílkovi se dostalo řady vyznamenání, v roce 2000 se setkal s britskou královnou Alžbětou II., která mu osobně poděkovala za jeho službu v řadách RAF. Letec zemřel v roce 2002 ve věku 85 let.
František Bulis patřil k elitním letcům 311. československé bombardovací perutě. V řadách RAF se Bulis vypracoval v uznávaného prvního pilota wellingtonu a účastnil se náletů na nacistické Německo i úspěšných útoků na nepřátelské ponorky. Jeho život se tragicky uzavřel ve věku 26 let v roce 1942 při jedné z největších havárií československého letectva v Británii. Při přeletu na základnu Northolt se jeho stroj za špatné viditelnosti zřítil, zahynulo všech 14 lidí na palubě. Bulis je pochován na vojenském hřbitově v Brookwoodu.