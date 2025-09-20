Písečná u Žamberka je vesnicí roku. Zaujala péčí o krajinu i kulturním životem

Vesnicí roku 2025 je Písečná v Pardubickém kraji. Porotu zaujala péčí o krajinu i bohatým kulturním a společenským životem. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Kosova Hora ve Středočeském kraji, třetí jsou jihomoravské Plenkovice. Letos se přihlásilo 181 obcí. Výsledky organizátoři v sobotu odpoledne vyhlásili ve Vacově na Prachaticku, který vyhrál vloni.
„To je pro mě naprosto neuvěřitelná věc, že jsme vyhráli,“ řekla starostka Písečné Šárka Šimková Filipová. Dodala, že by ten pocit přála každému starostovi, který se o svou obec stará. Poděkovala obyvatelům obce a uvedla, že je to hlavně jejich ocenění. „Není to o úřadu, o zastupitelstvu, je to opravdu o lidech, kteří jsou v Písečné skvělí, drží při sobě,“ řekla.

Soutěž oceňuje obce, které vynikají aktivním komunitním životem, péčí o veřejný prostor a vizí moderního venkovského rozvoje. Do finále 29. ročníku klání Vesnice roku postoupilo 13 obcí, vítězů krajských kol.

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek pro obnovu venkova České republiky s partnery. Přihlásit se mohou sídla, která mají nejvýše 7 500 obyvatel.

Do finále letos kromě výše zmíněných postoupily Čestice v Jihočeském kraji, Trnová v Plzeňském kraji, Krásno v Karlovarském kraji a Radovesice v Ústeckém kraji. Z Libereckého kraje byla ve finále obec Roprachtice, z Královéhradeckého kraje Bezděkov nad Metují a z Vysočiny Dolní Město. Zlínský kraj zastupovala obec Nedachlebice, Olomoucký kraj Vrbátky a Moravskoslezský kraj obec Hnojník.

Vesnicí roku na jihu Čech jsou Čestice. Asi štěstí začátečníka, směje se starosta

Vítězná Písečná je obec v okrese Ústí nad Orlicí, nachází se pod horou Žampach přibližně pět kilometrů od města Žamberk. Bydlí tam 585 lidí.

Hodnoticí komise ocenila dlouhodobé zachovávání krajinného rázu podhorské vesnice, péči o zeleň i bohatý kulturní a společenský život. Ukázkové je podle hodnotitelů využití nástrojů územního plánování a regulace nové výstavby kvůli zachování charakteru obce.

Peníze za výhru se podle starostky v obci hodí. „Chceme zrekonstruovat zázemí pro sportovce, vybudovat bytový dům o sedmi bytech, chceme určitě zrekonstruovat školu,“ uvedla.

Nositel titulu Vesnice roku 2025 získá odměnu 1,6 milionu korun formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Odměna poskytovaná stejným způsobem za druhé místo v celostátním finále je milion korun a za třetí místo 900 tisíc korun.

Cenu veřejnosti vyhrála v internetovém hlasování Kosova Hora. Za nejlepší koláče ocenili hodnotitelé Vrbátky.

Evropu pojedeme vyhrát, zní z Vacova, který se stal českou Vesnicí roku

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se koná od roku 1995. Podmínkou účasti je také to, že obec zpracovala strategický dokument zabývající se jejím rozvojem. Vítěz celostátního kola postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice.

Vloni se soutěže Vesnice roku zúčastnilo 196 obcí.

Přehled finalistů soutěže:

ObecKraj
Kosova HoraStředočeský kraj
ČesticeJihočeský kraj
TrnováPlzeňský kraj
KrásnoKarlovarský kraj
RadovesiceÚstecký kraj
RoprachticeLiberecký kraj
Bezděkov nad MetujíKrálovéhradecký kraj
PísečnáPardubický kraj
Dolní MěstoKraj Vysočina
PlenkoviceJihomoravský kraj
NedachlebiceZlínský kraj
VrbátkyOlomoucký kraj
HnojníkMoravskoslezský kraj

Zdroj: Web soutěže

