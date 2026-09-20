Placené parkování v Pardubicích rezidentům podle radnice pomohlo

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Loňské rozšíření placených parkovacích ploch v Pardubicích podle náměstka primátora Jana Hrabala (ANO) zlepšilo možnosti rezidentů zaparkovat v místě, kde bydlí. Zavádění systému ale provázely změny, odklady i kritika obyvatel, řekl ČTK Hrabal. Uskupení, která kandidují v podzimních volbách, placené parkování vesměs nezpochybňují, liší se ale v názoru na jeho rozsah a podobu.

Město rozšiřovalo placené parkování postupně a některé kroky odkládalo. Napětí u rezidentů vyvrcholilo loni v září, kdy na jednání zastupitelstva přišly desítky obyvatel a kritizovaly parkovací zóny i související dopravní změny. Od 1. října 2025 pak město rozšířilo zónu B na východ od Štrossovy ulice.

Hrabal připomněl, že změny vycházejí ze schváleného plánu udržitelné městské mobility, kterou navrhl jeho předchůdce. Na jednání zastupitelstva v roce 2022 navrhoval odklad některých kroků až poté, co budou v provozu severovýchodní a jihovýchodní obchvat. Zavedení dopravních změn označil Hrabal za náročné. Podle něj ale zóny a dopravní úpravy rezidentům usnadnily parkování.

"Ukazuje se, že pozitivní efekt kroků se dostavuje, ve středu města v okolí Náměstí Čsl. legií mohou lidé snáze zaparkovat, stejně tak v okolí Závodu Míru. Rozšíření zóny placeného stání směrem na východ bylo nutné, už nyní mohou rezidenti zejména v západní části této oblasti snáze zaparkovat," řekl Hrabal.

Se všemi lidmi, kteří měli připomínky, se náměstek sešel. Jejich návrhy odbor dopravy zapracoval do dopravních změn. "Dále jsme uspořádali schůzku s občany na Slovanech k přípravám změn dopravního značení tak, aby jim úpravy, zejména vymezení parkovacích pásů, přinesly užitek. Toto se povedlo," řekl Hrabal.

Ostatní uskupení, která kandidují do zastupitelstva, mají na podobu parkovacích zón a řešení parkování v Pardubicích mírně odlišné názory. Opoziční ODS po volbách navrhuje rozšiřování zón dočasně zastavit. "Pokud se má rozběhnout znovu, musí být výrazně lépe zvládnuté a komunikované s občany," řekl lídr ODS Ondřej Tichý.

Progresivní Pardubice obecně souhlasí s rozšiřováním ploch placeného stání. Mělo být ale zavedené plošně, jinak vznikají nárazníkové zóny, do kterých se přesouvají parkovat lidé, kteří v dané oblasti nebydlí.

"Velkou diskusi a kritiku ale spíše než zpoplatnění vzbudily úpravy dopravního značení. Například legalizaci parkovacích míst prováděnou zjednosměrňováním příliš úzkých komunikací bylo v řadě případů nutné na základě připomínek místních upravit. Snad se politici, projektant i referenti odboru dopravy pro další rozšiřování zóny poučí," řekl lídr PP Martin Slezák.

Progresivní Pardubice chtějí po volbách zavést systém kreditů, díky kterému by rezidenti mohli levněji zaplatit parkování svým návštěvám nebo například řemeslníkům.

Podle lídra Nových lidovců a Nestraníků Petra Netolického je prioritou změna celkového řešení dopravy. V otázce parkování chce zajistit místa pro rezidenty, a to bez dalšího finančního zatěžování občanů. "Parkování pro první auto v rodině chceme zcela zdarma," uvedl Netolický.

Srdcem pro Pardubice navrhují změnit placené parkování ve prospěch rezidentů a dojíždějících a zároveň lépe propojit parkovací systém s MHD, která by podle nich mohla pomoci omezit automobilovou dopravu v centru.

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