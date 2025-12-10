Pojišťovna přece jen bude mít nové sídlo, v Pardubicích ho postaví do čtyř let

„Naše společnost roste, zvyšujeme tržní podíl nejrychleji ze všech pojišťoven na českém trhu a stejné ambice máme i do budoucna. Do těchto plánů zapadá i výstavba nové moderní centrály, kam můžeme soustředit všechny naše pracovníky,“ uvedl například už v roce 2017 Marek Nezveda, tehdejší místopředseda představenstva ČSOB Pojišťovny zodpovědný za řízení financí a rizik společnosti.
Jenže od té doby se plány moc neposunuly. Naopak. Pandemie nemoci covid-19 ukázala, že firma zase tak moc novou centrálu nepotřebuje. Hodně lidí pracovalo z domova a nový zvyk se na pár let uchytil. Kanceláří v budově na Masarykově náměstí najednou bylo docela dost.
|
Práce z domu zabrzdila výstavbu většího sídla pojišťovny v Pardubicích
„Pandemie covidu-19 nás dostala do nové situace. Je zřejmé, že ovlivní nejen současný, ale i budoucí pohled na organizaci práce, pracovní metody a styly, a v důsledku toho také nároky na vybavení a uspořádání pracovního prostředí, jeho sdílení a bezesporu i práci z domova. To bude ovlivňovat i celkovou potřebu kancelářských pracovních prostor,“ uvedl ostatně v lednu 2022 mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.
Jenže nyní manažeři mnoha firem zjistili, že lidé nejsou doma tak výkonní, a trend se mění. I to zřejmě stojí za tím, že dobře vydělávající společnost se nakonec do výstavby nového sídla pustí. To svoje ostatně už před časem prodala firmě PSN a platí tak ve „své“ budově nájem.
„Klíčovými kritérii budovy budou důraz na citlivé začlenění nového objektu do prostředí, podpora biodiverzity, dopravní napojení a služby pro občany. Stavba by mohla být realizována v horizontu tří až čtyř let,“ uvedl Petr Milata.
Do Prahy nechtějí
Firmy podobné velikosti, jako je ČSOB Pojišťovna, mají svou centrálu většinou v Praze. Vedení firmy však do hlavního města nechce. „V Pardubicích jsme doma, a i nadále zde chceme úspěšně rozvíjet náš byznys. Nová centrála ČSOB Pojišťovny vytvoří podmínky pro další akceleraci již nyní nejrychleji rostoucí pojišťovny v ČR mezi vedoucími hráči na trhu. Tato výstavba je plně v souladu s filozofií skupiny ČSOB orientované na životní prostředí a udržitelnost,“ řekl Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny.
Nová centrála má být úsporná a ekologická a měla by pokračovat v trendu již fungujících budov skupiny ČSOB. Kampus ČSOB v Praze a regionální centrála v Hradci Králové získaly ekologické certifikace a ocenění. Vytápí je i chladí energie z hloubkových vrtů, osvětlení řídí inteligentní systém a klima zlepšují zelené střechy.
„Velký důraz klade skupina ČSOB také na citlivé začlenění do prostředí, podporu biodiverzity okolí a vznik nových služeb pro občany,“ dodal Milata.
Součástí projektu bude i využití lokality Prokopka pro rezidenční bydlení, vzniknout by tam měly bytové domy. Dosud využívaný objekt na Masarykově náměstí ČSOB Pojišťovna v minulosti nabízela městu pro nové sídlo magistrátu, zastupitelé však jednání o koupi nakonec zastavili. Budova je podle nich energeticky značně náročná.
Název Prokopka se vžil v Pardubicích pro nyní zplanýrovaný areál, v němž od roku 1871 sídlila strojírna na výrobu mlýnských strojů založená Josefem Prokopem. Stala se jedním z největších podniků na výrobu mlýnských strojů ve střední Evropě. Později nesl podnik název Továrny mlýnských strojů. Areál byl kompletně zbourán v roce 2011.
ČSOB Pojišťovna je součástí holdingu ČSOB, který patří prostřednictvím dalších subjektů společnosti KBC Group NV. Loni měla zisk po zdanění 2,65 miliardy. ČSOB Pojišťovna je součástí holdingu ČSOB, má více než 1,5 milionu klientů.