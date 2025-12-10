Pojišťovna přece jen bude mít nové sídlo, v Pardubicích ho postaví do čtyř let

Milan Zlinský
  10:42
Za pár týdnů to bude už patnáct let, co šly k zemi poslední zbytky továrny Prokopka v centru Pardubic. A přesně tak dlouho rostou na parcele vedle Palackého třídy náletové břízky a křoví. Do čtyř let by zde však měla stát nová centrála ČSOB Pojišťovny.
Vizualizace budoucí podoby nového sídla ČSOB Pojišťovny (10. prosince 2025)

Vizualizace budoucí podoby nového sídla ČSOB Pojišťovny (10. prosince 2025) | foto: ČSOB Pojišťovna

Prázdná plocha, na níž se nic neděje, to je areál bývalé Prokopky.
Zeď, která odděluje Prokopku od hlavní třídy, vyzdobili výtvarníci.
V areálu bývalé Prokopky rostou jen náletové dřeviny.
Zatím se v areálu nic neděje.
5 fotografií

„Naše společnost roste, zvyšujeme tržní podíl nejrychleji ze všech pojišťoven na českém trhu a stejné ambice máme i do budoucna. Do těchto plánů zapadá i výstavba nové moderní centrály, kam můžeme soustředit všechny naše pracovníky,“ uvedl například už v roce 2017 Marek Nezveda, tehdejší místopředseda představenstva ČSOB Pojišťovny zodpovědný za řízení financí a rizik společnosti.

Jenže od té doby se plány moc neposunuly. Naopak. Pandemie nemoci covid-19 ukázala, že firma zase tak moc novou centrálu nepotřebuje. Hodně lidí pracovalo z domova a nový zvyk se na pár let uchytil. Kanceláří v budově na Masarykově náměstí najednou bylo docela dost.

Práce z domu zabrzdila výstavbu většího sídla pojišťovny v Pardubicích

„Pandemie covidu-19 nás dostala do nové situace. Je zřejmé, že ovlivní nejen současný, ale i budoucí pohled na organizaci práce, pracovní metody a styly, a v důsledku toho také nároky na vybavení a uspořádání pracovního prostředí, jeho sdílení a bezesporu i práci z domova. To bude ovlivňovat i celkovou potřebu kancelářských pracovních prostor,“ uvedl ostatně v lednu 2022 mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Jenže nyní manažeři mnoha firem zjistili, že lidé nejsou doma tak výkonní, a trend se mění. I to zřejmě stojí za tím, že dobře vydělávající společnost se nakonec do výstavby nového sídla pustí. To svoje ostatně už před časem prodala firmě PSN a platí tak ve „své“ budově nájem.

„Klíčovými kritérii budovy budou důraz na citlivé začlenění nového objektu do prostředí, podpora biodiverzity, dopravní napojení a služby pro občany. Stavba by mohla být realizována v horizontu tří až čtyř let,“ uvedl Petr Milata.

Do Prahy nechtějí

Firmy podobné velikosti, jako je ČSOB Pojišťovna, mají svou centrálu většinou v Praze. Vedení firmy však do hlavního města nechce. „V Pardubicích jsme doma, a i nadále zde chceme úspěšně rozvíjet náš byznys. Nová centrála ČSOB Pojišťovny vytvoří podmínky pro další akceleraci již nyní nejrychleji rostoucí pojišťovny v ČR mezi vedoucími hráči na trhu. Tato výstavba je plně v souladu s filozofií skupiny ČSOB orientované na životní prostředí a udržitelnost,“ řekl Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny.

Nová centrála má být úsporná a ekologická a měla by pokračovat v trendu již fungujících budov skupiny ČSOB. Kampus ČSOB v Praze a regionální centrála v Hradci Králové získaly ekologické certifikace a ocenění. Vytápí je i chladí energie z hloubkových vrtů, osvětlení řídí inteligentní systém a klima zlepšují zelené střechy.

„Velký důraz klade skupina ČSOB také na citlivé začlenění do prostředí, podporu biodiverzity okolí a vznik nových služeb pro občany,“ dodal Milata.

Součástí projektu bude i využití lokality Prokopka pro rezidenční bydlení, vzniknout by tam měly bytové domy. Dosud využívaný objekt na Masarykově náměstí ČSOB Pojišťovna v minulosti nabízela městu pro nové sídlo magistrátu, zastupitelé však jednání o koupi nakonec zastavili. Budova je podle nich energeticky značně náročná.

Název Prokopka se vžil v Pardubicích pro nyní zplanýrovaný areál, v němž od roku 1871 sídlila strojírna na výrobu mlýnských strojů založená Josefem Prokopem. Stala se jedním z největších podniků na výrobu mlýnských strojů ve střední Evropě. Později nesl podnik název Továrny mlýnských strojů. Areál byl kompletně zbourán v roce 2011.

ČSOB Pojišťovna je součástí holdingu ČSOB, který patří prostřednictvím dalších subjektů společnosti KBC Group NV. Loni měla zisk po zdanění 2,65 miliardy. ČSOB Pojišťovna je součástí holdingu ČSOB, má více než 1,5 milionu klientů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.