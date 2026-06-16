Plánovaná naučná stezka v Pardubicích staví na symbolice štafetového kolíku

Pardubice udělají v parku Na Špici za sedm milionů korun naučnou stezku o pardubickém sportu. Bude ji tvořit soustava osmi stanovišť věnovaných hokeji, tenisu, vodním sportům, basketbalu, fotbalu, atletice, ploché dráze a dostihovému sportu. Město vybralo vítězný návrh, který je inspirovaný štafetovým kolíkem, uvedla radnice v tiskové zprávě.
"Každý prvek je doplněn reliéfními motivy a barevným řešením odkazujícím na konkrétní sportovní disciplínu. Líbí se mi symbolika štafety, která odkazuje na předávání sportovních hodnot, tradic a inspirace dalším generacím," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Město má dokončené hodnocení architektonicko-výtvarné soutěže. Vítězem je návrh architekta Ondřeje Tichého s názvem Štafeta na špici. Autor vycházel z nápadu Barbory Samkové, která projekt vymyslela, ještě když chodila v Pardubicích na základní školu. Chtěla, aby stezka připomínala pardubické sporty a jejich důležité momenty. "Jsem moc ráda, že můj původní návrh město uchopilo s odborníky a rozpracovalo jej do architektonické designérské soutěže, která přinesla moc hezký výsledek. Nápad se štafetovým kolíkem se mi moc líbí," řekla Samková.
Park na soutoku Labe a Chrudimky město modernizovalo v roce 2014. Loni tam dokončilo opakovaně odkládané odbahnění vodní plochy Čičák. Má také tři roky starou územní studii, která navrhuje doplnit do parku občerstvení, přívoz ke koupališti Cihelna či zimní využití hřiště jako ledové plochy.