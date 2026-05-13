Plánovaná obnova hráze rybníka Ležák zabrání lokálním záplavám

Rybník Ležák, který je součástí Památníku Ležáky, čeká letos obnova. Součástí projektu je odbahnění dna a především oprava hráze, která v současnosti nemá dostatečnou kapacitu pro odvádění přívalových dešťů. Při silných srážkách jsou lokální záplavy a voda zaplavuje památkově chráněné území. ČTK to řekla Jana Chourová Plachá, zástupkyně ředitele Památníku Lidice, který spravuje také Památník Ležáky.
"Nejde ale jen o odbahnění rybníka, klíčová je hráz, z níž dlouhodobě prosakuje voda. Dojde k celkové úpravě hráze tak, aby odpovídala současným normám a byla schopná bezpečně zvládnout stoletou vodu," řekla.
Bude potřeba přestavět bezpečnostní přeliv a rozšířit odtok vody, aby se už neopakovaly záplavy pietního místa. Oblast voda zaplavuje pravidelně, naposledy to bylo loni. Voda se vylévá v prostoru u Švandova mlýna, respektive v místech jeho základů.
"Hráz vznikla spolu s rybníkem někdy v 50. až 60. letech, přesné datum ale není známo, protože se k ní nedochovala dokumentace. Při přípravě rekonstrukce se navíc zjistilo, že hráz nebyla ani evidována v katastru nemovitostí jako vodní dílo," řekla Chourová Plachá.
Památník tak nejdřív musel zpracovat geometrický plán, zapsat hráz do katastru jako vodní dílo a následně připravit projekt její rekonstrukce. Odbahnění rybníka je nutným krokem, aby bylo možné se dostat k jejím základům.
Náklady na rekonstrukci hráze by měly být maximálně 17 milionů korun. Ministerstvo kultury dá dotaci 12 milionů korun, zbytek by měl být doplacen z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny. Dokončení projektu je plánováno na květen příštího roku.
"Po výběru dodavatelské společnosti by se mohlo se stavbou začít v létě. Původně se počítalo se zahájením už na jaře, ale kvůli načasování výběrového řízení, které bylo spuštěno až po zajištění financování, se harmonogram posunul," uvedla Chourová Plachá. Pokud vše bude bez komplikací, práce by měly začít v letních měsících, dodala.
Po dokončení už nebude rybník Ležák chovný. Památník ho má pronajatý od obce Miřetice za jednu korunu ročně, stará se o něj místní rybářský svaz. S obnovou rybníka začnou i stavební práce v budově Památníku Ležáky.
"Výběrové řízení zatím nebylo ukončeno. Dokončení stavební části rekonstrukce muzea je plánováno na konec příštího roku. Následně by měla navázat rekonstrukce expozic ve vnitřních prostorách," řekla Chourová Plachá. Letošní provoz památníku se tak kvůli stavebním pracím zaměří jenom na prohlídky pietního areálu, uvedla.