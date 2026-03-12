Cílem události je vybrat finanční prostředky na pořízení bezbariérového automobilu pro pacienta se spinální muskulární atrofií.
Vstupenky je možné zakoupit za 250 korun.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Cílem události je vybrat finanční prostředky na pořízení bezbariérového automobilu pro pacienta se spinální muskulární atrofií.
Vstupenky je možné zakoupit za 250 korun.
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...
Na Tachovsku zahájí 14. června provoz nová pravidelná přeshraniční autobusová linka Tachov–Bärnau–Tirschenreuth. Bude jezdit třikrát denně tam a zpět po celý...
Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
I divácká kulisa na nižších soutěžích a v ne tolik populárních sportech dovede být pořádně hlučná. Přesvědčili se o tom také florbalisté Olomouce, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž v Česku....
Policie vypátrala osmadvacetiletého vězně, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Při hlídkové činnosti si ho všimli policisté na hlavním nádraží...
Policie vypátrala osmadvacetiletého vězně, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Při hlídkové činnosti si ho všimli policisté na hlavním nádraží...
Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...
Umělci z Národního divadla Brno se představí na prestižním festivalu v Hongkongu. Uvedou operu Evžen Oněgin od Petra Iljiče Čajkovského a Requiem Antonína...
Karlovy Vary si nechají zpracovat ekonomickou studii připravované zástavby v Krokově ulici. Jde o další krok projektu, který má zhruba po 20 letech obnovit...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...
Pětice českých biatlonistů se představí v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím bude sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden...