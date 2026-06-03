Po absolvování školy v Pardubicích zamíří kuchař vařit na Mallorcu

Dnešek byl pro osmnáctiletého studenta Nicolase Partla posledním dnem, kdy vařil ve školní kuchyni v Pardubicích. Šlo o degustační menu s kachními prsy, lanýži nebo topinamburovými chipsy. Tři chody, které připravil, byly součástí jeho závěrečné zkoušky na Labské střední odborné škole a učilišti. Až splní všechny školní povinnosti, zamíří na Mallorcu, kde už má sjednané místo ve vznikající restauraci, řekl ČTK.
Do 15 let se Partl věnoval hokeji, pak ho víc začalo zajímat vaření. "Mám za sebou několik soutěží, takže jsem nebyl nervózní. Když se něco pokazí, dokážu si práci zkoordinovat a najít řešení," řekl mladík. Na kuchařské soutěže jezdil s kolegy ze školy od prvního ročníku. Připravovali jídlo pro americkou zpěvačku Katy Perry nebo Ewu Farnou.
Tým, kde byl Partl kapitánem, vyhrál loni juniorskou kuchařskou ligu. "Díky tomu jsem získal i vysněné místo. S gastronomickou legendou Janem Horkým zakládáme v Palma de Mallorca restauraci. Naším cílem je moderní restaurace. V nabídce budou tři předkrmy, tři hlavní chody a tři dezerty. Menu chceme měnit zhruba každé tři dny, aby vycházelo z aktuálně dostupných čerstvých surovin," řekl Partl.
Partl byl dnes mezi budoucími číšníky, kuchaři a cukráři z Labské střední školy a učiliště, kteří dnes zvládli první den praktických zkoušek. Museli podle svých odborností obsluhovat hosty, uvařit nebo upéct dezerty. Zatímco hosté přišli v poledne, studenti byli v práci od časného rána a ještě den předtím měli přípravu.
"Chceme, aby studenti u zkoušky pracovali co nejvíc samostatně. Musí si připravit slavnostní tabuli, obhájit její podobu a následně se postarat o kompletní obsluhu hostů," řekla pedagožka Gabriela Králová, která měla na starosti dohled nad číšníky.
Příprava na zkoušku na téma slavnostní hostina byla podle Kateřiny Horváthové velký stres, který během zkoušky a v jejím závěru opadl. "S výsledkem jsem spokojená. Ráda komunikuji s lidmi a baví mě být mezi hosty. Do budoucna se spíš vidím jako číšnice, nebaví mě být zavřená v kuchyni. Nejvíc stresující nakonec bylo míchání salátu, to se při běžném servírování nedělá," řekla dívka. Její stůl byl připravený pro hosty, kteří by slavili stříbrnou svatbu. Proto byly dekorace laděné do této barvy.
Labskou školu letos dokončuje 17 cukrářů a 24 studentů oboru kuchař-číšník. Ředitelka školy Radmila Kozohorská je ráda za každého absolventa, který zůstane v oboru. "Není to tak, že by v oboru zůstali všichni, ale velká část absolventů ano. Někteří pokračují na nástavbovém studiu, jiní nastupují rovnou do praxe. Mnozí si navíc nacházejí uplatnění už během odborného výcviku, kdy si je zaměstnavatelé vyhlédnou a nabídnou jim místo ještě před dokončením školy," řekla ředitelka.