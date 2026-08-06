Po bouřkách hasiči v Pardubickém kraji odstraňovali spadlé stromy

Bouřka v Pardubickém kraji ve středu vyvracela stromy, jeden z nich spadl na Svitavsku na střechu rodinného domu, hasiči měli do půlnoci 24 zásahů, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš. Po půlnoci už byly zásahy jen výjimečné.
"Na Svitavsku v obci Zrnětín spadla lípa o průměru přibližně 110 centimetrů na střechu rodinného domu. Hasiči strom za pomoci jeřábu bezpečně odstranili," uvedla Pipiš. Podle Miroslava Poláka z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na jiném místě strom spadl na zaparkovaná auta.
Nejvíce zásahů - 12 - měli hasiči na Chrudimsku. Na Svitavsku měli osm výjezdů, na Orlickoústecku čtyři.