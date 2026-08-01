Po bouřkách v noci na dnešek hasiči na východě Čech vyjížděli na desítky míst

Po bouřkách v pátek večer a v noci na dnešek museli hasiči na východě Čech vyjíždět na desítky míst, aby odstranili spadlé stromy a větve. Většinou nezpůsobily větší škody, řekla ČTK Petra Dubcová z pardubického krajského hasičského sboru. Nejvíc práce měli hasiči na Svitavsku, například v okresním městě kmen zablokoval silnici. V hradeckém kraji bouřky způsobily i poruchy při dodávkách elektřiny.
"V Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku spadl strom na dráty elektrického vedení a strhl je. V Lázních Bohdaneč na Pardubicku jsme museli odstraňovat kmen přes komunikaci. V ostatních případech se jednalo spíše o popadané větve nebo stromy zasahující na méně frekventované cesty. Celkem měli hasiči v Pardubickém kraji podobných zásahů asi 30.
V Královéhradeckém kraji měli hasiči za noc 14 výjezdů. "Hned šest z nich bylo v Bernarticích na Trutnovsku, kde na více mostech popadaly stromy, někde i skutečně vzrostlé, které strhly a poškodily elektrické vedení," řekl ČTK Radek Vencl z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Do Bernartic museli jet hasiči dnes ráno znovu, aby odstranili kmen a větve spadlé na železniční trať. U Černilova na Hradecku se uvolnil vodič elektrického vedení a spadl do slunečnicového pole, které zapálil. Jinak hasiči odklízeli spadlé stromy například u Jaroměře na Trutnovsku nebo Třebechovic a Černožic na Hradecku.