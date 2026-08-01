Po bouřkách v noci na dnešek hasiči na východě Čech vyjížděli na desítky míst

Autor: ČTK
  9:41aktualizováno  9:41
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Po bouřkách v pátek večer a v noci na dnešek museli hasiči na východě Čech vyjíždět na desítky míst, aby odstranili spadlé stromy a větve. Většinou nezpůsobily větší škody, řekla ČTK Petra Dubcová z pardubického krajského hasičského sboru. Nejvíc práce měli hasiči na Svitavsku, například v okresním městě kmen zablokoval silnici. V hradeckém kraji bouřky způsobily i poruchy při dodávkách elektřiny.

"V Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku spadl strom na dráty elektrického vedení a strhl je. V Lázních Bohdaneč na Pardubicku jsme museli odstraňovat kmen přes komunikaci. V ostatních případech se jednalo spíše o popadané větve nebo stromy zasahující na méně frekventované cesty. Celkem měli hasiči v Pardubickém kraji podobných zásahů asi 30.

V Královéhradeckém kraji měli hasiči za noc 14 výjezdů. "Hned šest z nich bylo v Bernarticích na Trutnovsku, kde na více mostech popadaly stromy, někde i skutečně vzrostlé, které strhly a poškodily elektrické vedení," řekl ČTK Radek Vencl z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Do Bernartic museli jet hasiči dnes ráno znovu, aby odstranili kmen a větve spadlé na železniční trať. U Černilova na Hradecku se uvolnil vodič elektrického vedení a spadl do slunečnicového pole, které zapálil. Jinak hasiči odklízeli spadlé stromy například u Jaroměře na Trutnovsku nebo Třebechovic a Černožic na Hradecku.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou většinou lidem zapovězena. Nebo že vás nenapadne tam zajít, i když jsou přístupná. Konají se tu...

Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Komerční sdělení
Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Křišťálové údolí je unikátní sklářský a šperkařský kraj, který se rozkládá od Kamenického Šenova až po Harrachov a spojuje Krkonoše, Jizerské i Lužické hory a Český ráj. Výrobky, které v tomto...

3. srpna 2026

Bělkovice-Lašťany, dvě původní obce, jeden domov

Komerční sdělení

Historie dnešních Bělkovic-Lašťan se začala psát dávno před vznikem samotné obce. Lašťany jsou v písemných pramenech doloženy již v roce 1078 a patří mezi nejstarší sídla na Olomoucku.

3. srpna 2026

Navštivte Zlatohorsko, kouzelný kraj pokladů

Komerční sdělení

Zlatohorsko je malebný region v podhůří Jeseníků, který je známý svou bohatou historií, panenskou přírodou a množstvím historických i přírodních zajímavostí.

3. srpna 2026

Policie prověřuje úmrtí seniora na Strakonicku, našli ho v zahradním jezírku

ilustrační snímek

V zahradním jezírku u Závišína, místní části obce Bělčice na Strakonicku, našli dnes odpoledne mrtvého seniora. Policie nařídila zdravotní pitvu, informovala...

2. srpna 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Andel

Praha Andel

Vyvazeni odpadků v lete nejak vazne

vydáno 2. srpna 2026  20:07

Cenu diváků na festivalu Litomyšl Fest získal dokument Bára Basiková

ilustrační snímek

Na letošní ročník filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest vydali pořadatelé přes 22.000 vstupenek. Proti loňsku je to o 3000 až 4000 víc, i když počet...

2. srpna 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Rockové Hranice přivítají německé Freedom Call i české metalové kapely

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku budou příští sobotu patřit fanouškům rocku a metalu, chystá se tam festival Rockové Hranice. V areálu u letního kina během...

2. srpna 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

V Mladé Boleslavi vlak srazil a usmrtil člověka, provoz byl zastaven

ilustrační snímek

Vlak dnes odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati byl v úseku z Boleslavi do Katusic a mezi zastávkami...

2. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Klášterní hudební slavnosti nabídnou v srpnu novou scénu i Šporclův koncert

ilustrační snímek

Koncerty písničkářů, šansonu, swingu i klasické hudby nabídne během srpna festival Klášterní hudební slavnosti, který ve druhé polovině prázdnin vstupuje do...

2. srpna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)

Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Podle mluvčího Richarda Hrdiny se na místě muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na...

2. srpna 2026  18:12

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Řimicích se při požáru domu zranili dva lidé, jeden je v kritickém stavu

ilustrační snímek

Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích, místní části obce Bílá Lhota na Olomoucku. Zasahoval tam také...

2. srpna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Zatmění Slunce míří na Česko. Kde ho budete ve středu 12. srpna sledovat?

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Ještě pár dnů a Měsíc zakryje až 88 procent Slunce. Nad Českem tak bude vidět nejvýraznější částečné zatmění za poslední roky, hvězdárny kvůli němu chystají mimořádná pozorování.

2. srpna 2026  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.