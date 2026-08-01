Po bouřkách v noci na dnešek hasiči na východě Čech vyjížděli na desítky míst

Po bouřkách v pátek večer a v noci na dnešek museli hasiči na východě Čech vyjíždět na desítky míst, aby odstranili spadlé stromy a větve. Většinou nezpůsobily větší škody, řekla ČTK Petra Dubcová z pardubického krajského hasičského sboru. Nejvíc práce měli hasiči na Svitavsku, například v okresním městě kmen zablokoval silnici. V hradeckém kraji bouřky způsobily i poruchy při dodávkách elektřiny.
"V Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku spadl strom na dráty elektrického vedení a strhl je. V Lázních Bohdaneč na Pardubicku jsme museli odstraňovat kmen přes komunikaci. V ostatních případech se jednalo spíše o popadané větve nebo stromy zasahující na méně frekventované cesty. Celkem měli hasiči v Pardubickém kraji podobných zásahů asi 30.
V Královéhradeckém kraji měli hasiči za noc 14 výjezdů. "Hned šest z nich bylo v Bernarticích na Trutnovsku, kde na více mostech popadaly stromy, někde i skutečně vzrostlé, které strhly a poškodily elektrické vedení," řekl ČTK Radek Vencl z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Do Bernartic museli jet hasiči dnes ráno znovu, aby odstranili kmen a větve spadlé na železniční trať. U Černilova na Hradecku se uvolnil vodič elektrického vedení a spadl do slunečnicového pole, které zapálil. Jinak hasiči odklízeli spadlé stromy například u Jaroměře na Trutnovsku nebo Třebechovic a Černožic na Hradecku.
Energetici během noci evidovali šest poruch na vedení vysokého napětí. "V Královéhradeckém kraji se bez energie ocitlo asi 4500 domácností, nyní už je to pouze jedna porucha na vedení vysokého napětí, bez energie je kolem 500 domácností," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. K hlavním postiženým oblastem patřilo Trutnovsko a Hradecko. V Pardubickém kraji výpadky postihly zvláště oblast Holic a krajského města, bez proudu bylo kolem 800 domácností. Energetici zjistili tři poruchy na vedení vysokého napětí, v současnosti zbývá jedna.