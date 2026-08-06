Následkem bouřek v Pardubickém kraji bylo dnes ráno bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11.000. ČTK to sdělila mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Dopoledne energetici pracovali na opravě tří poruch vedení vysokého napětí, všechny odstranili do 12:00. Intenzivní bouřky zasáhly kraj hlavně ve středu odpoledne a večer, bouřky ale byly i dnes.
V noci vznikly kvůli silnému větru a bouřkám v Pardubickém kraji čtyři poruchy na vedení vysokého napětí. Na Chrudimsku, Pardubicku a Svitavsku bylo bez elektrické energie asi 11.000 domácností, další také na Orlickoústecku.
Hodně práce měli rovněž hasiči. Do půlnoci vyjížděli k 24 zásahům, při nichž odstraňovali spadlé stromy a větve. Na Svitavsku v obci Zrnětín spadla lípa o průměru přibližně 110 centimetrů na střechu rodinného domu. Na jiném místě strom spadl na zaparkovaná auta.