Po letech strávených v autě a v lese má Jiří z Moravské Třebové na Svitavsku od května vlastní byt. K získání bydlení mu pomohla služba Housing First. Na nové prostředí si zpočátku zvykal těžko, protože dlouho žil jenom venku. Dnes oceňuje především teplo, soukromí a možnost mít vlastní zázemí. Nadále ale řeší dluhy, nejistou práci i osamělost.
"Dali mi klíče od bytu a byl jsem v háji z toho, že jsem v uzavřeném prostoru. Já jsem byl zvyklý žít venku. Teď už je to super. Mám krásný byt, mně se tady líbí. Bydlím sám, což je ale v mém věku někdy těžké. Ještě bych chtěl nějaký vztah," řekl čtyřiapadesátiletý Jiří.
Jiřího život provázely problémy už od dětství. Vyrůstal v dětských domovech, později ve výchovných ústavech. "Matka nestačila na moji výchovu. Myslím si, že je to osud, nebo jak to mám říct," řekl muž.
V dospělosti měl rodinu, práci i vlastní byt. O bydlení i rodinu ale přišel kvůli gamblingu. "Automaty, to byl začátek problémů. Naházel jsem tam spoustu peněz," řekl Jiří. To se dělo v 90. letech, teď už ho hraní nezajímá, dodal.
Po rozvodu se Jiří ocitl bez stabilního bydlení a přespával v autě. Opakovaně byl ve vězení, protože řídil v opilosti auto bez řidičského oprávnění. "Všechno se to začalo sypat," řekl Jiří.
Přestože má zkušenosti z různých oborů, jeho profesí je kuchař a číšník, pracoval hlavně v lese. To ho bavilo nejvíc. Poslední tři roky v autě byly podle něj nejhorší, když nemohl fyzicky dál, obrátit se na SKP-Centrum, které v kraji zajišťuje sociální služby. Informace si našel na internetu.
Od května má nájemní smlouvu na jednopokojový byt. Bydlení mu přineslo bezpečí a stabilitu, nevyřešilo ale všechny problémy s dluhy, které musí splácet. Jiří má nepravidelné příjmy, teď pracuje jako brigádník ve stavební firmě. Na pracovníky organizace se obrací ve chvílích, kdy si neví rady. "S úřady mi hodně pomáhají, poradí, kdy na co mám nárok. Ty holky by měly dostat prémie," řekl Jiří.
Na blížící se Vánoce se Jiří netěší, protože bude sám a bude mít "depku". Společnost mu alespoň částečně nahrazuje nový koníček, kterému propadl, hledání kovů detektorem. Díky němu má důvod vyrážet ven a trávit čas v přírodě, na kterou je celý život zvyklý. Chodí hledat mince a další předměty, kterých už nasbíral stovky. "Mám tady asi sedm set mincí, ještě jsem je ani nepočítal. Rád se s nimi pochlubím, každému je ukážu," řekl muž.