Po požáru balkonu bytového domu v Pardubicích skončili v nemocnici tři lidé

Tři lidi museli zdravotníci převézt do nemocnice po dnešním požáru v sedmém patře bytového domu v Pardubicích. Nadýchali se kouře, jejich zdravotní postižení bylo středně vážné, řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Požár se podařilo rychle zlikvidovat, na místě je vyšetřovatel hasičů.
K události jely dvě posádky záchranné služby. "Hasiči nám předali do péče tři osoby. Nadýchaly se zplodin kouře, proto jsme jim začali podávat kyslík a následně je transportovali do nemocnice," uvedl Strašík.
Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš byl příčinou požáru podle předběžných závěrů nedopalek cigarety. Výše škody zatím není jasná.