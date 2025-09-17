Bouře ve Vysokém Mýtě. Downburst přinesl čtyřcentimetrové kroupy a lámal stromy

Autor: mvo
  11:42aktualizováno  11:42
Velmi silná bouřka s větrem o rychlosti až 140 kilometrů v hodině se v pondělí večer prohnala Vysokým Mýtem a Chocní na Orlickoústecku. Padaly až čtyřcentimetrové kroupy a podle Českého hydrometeorologického ústavu (dále ČHMÚ) se objevil i jev zvaný downburst.
Ve Vysokém Mýtě silná bouřka polámala stromy. (15. září 2025)

Ve Vysokém Mýtě silná bouřka polámala stromy. (15. září 2025) | foto: ČHMÚ

Ve Vysokém Mýtě silná bouřka polámala stromy. (15. září 2025)
V okolí Vysokého Mýta a Chocně padaly až čtyřcentimetrové kroupy. (15. září...
Levostáčivá supercela v okolí Vysokého Mýta v pondělí večer. (15. září 2025)
Schématický nákres z terénního průzkumu po bouřce ve Vysokém Mýtě. (15. září...
5 fotografií

„Downburst je způsobený intenzivním sestupným proudem bouřky. V případě, že se setká se zemí, se velmi rychle rozpustí do stran a výsledkem je extrémně silný vítr. Narozdíl od tornáda však působí jedním směrem,“ vysvětlil ČHMÚ na svém facebookovém profilu.

Vítr v pondělí kolem 20. hodiny ve Vysokém Mýtě dosahoval rychlosti až 40 m/s. „Což je kolem 140 kilometrů za hodinu. Dle manuálu Mezinárodní Fujitovy stupnice (IF) byly nejvýraznější škody odhadnuty na stupeň IF1,“ dodal ČHMÚ.

Po velké vodě bez vody. Jak se Česko poučilo z roku 1997, kdy se vařilo z dešťovky?

Vítr například rozlomil vzrostlou lípu, poškozené byly i střechy domů a auta. V okolí Vysokého Mýta a Chocně navíc padaly až čtyřcentimetrové kroupy, řádění přírodního živlu se obešlo bez zranění lidí.

Ve Vysokém Mýtě silná bouřka polámala stromy. (15. září 2025)
Ve Vysokém Mýtě silná bouřka polámala stromy. (15. září 2025)
V okolí Vysokého Mýta a Chocně padaly až čtyřcentimetrové kroupy. (15. září 2025)
Levostáčivá supercela v okolí Vysokého Mýta v pondělí večer. (15. září 2025)
5 fotografií

„V noci na úterý jsme na Orlickoústecku zasahovali u 32 událostí převážně ve Vysokém Mýtě. Třicet událostí se týkalo odstranění popadaných stromů a větví ze silnice. Jednou jsme odčerpávali vodu z objektu a jednou odklízeli plechy ze střechy,“ řekl pro Českou televizi mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Omezení u Vyšehradského tunelu? Praha kvůli padající skále uzavře silnici na dva víkendy

Poslední dva zářijové víkendy čekají řidiče i cestující omezení v okolí Vyšehrad. Po nedávné bouřce se z tamní skály nad tunelem mezi Rašínovým nábřežím a Podolským nábřežím uvolnily kameny, a město...

17. září 2025  12:45

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nechce

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:52,  aktualizováno  12:43

Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu...

17. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Jeden mrtvý po střetu dvou aut s náklaďákem. Hlavní tak na Slovensko stojí

Policisté ve středu dopoledne zcela uzavřeli hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem se stala vážná dopravní nehoda. Podle záchranářů jeden člověk...

17. září 2025  9:52,  aktualizováno  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek, který kdysi zapálil žhář, přestaví na domov seniorů. Památkáři souhlasí

Obnova vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších získala souhlas památkářů. Majitel památky a přilehlého areálu společnost Krkonoše Resort Invest tam plánuje vybudovat domov pro seniory. Zámek...

17. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zaostalá místa potáhnou dolů celou zemi, řekl Pavel. Zamíří i do vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025  7:02,  aktualizováno  12:30

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dětí se závažným úrazem letos o prázdninách v brněnské Dětské nemocnici ubylo

Závažnějších úrazů dětí, o které pečovali lékaři v brněnské Dětské nemocnici, bylo o letošních prázdninách méně. Zatímco v minulých letech přesahoval počet...

17. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Při koupi pozemků v Náchodě se nestal trestný čin, spor politiků dál trvá

Případ pozemků bývalého zahradnictví, které město Náchod zakoupilo před dvěma roky, policie koncem srpna odložila. Na pondělním zastupitelstvu o tom informovalo vedení radnice s tím, že se...

17. září 2025  12:12

Genius představil jednodílný Bluetooth reproduktor SP-HF505BT ze dřeva

17. září 2025  12:07

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Otevření Centra komplexní rodinné péče

17. září 2025  12:01

Poutní místo Maria Hilf bude hostit Pouť národů, českého, polského a německého

Věřící ze tří zemí se v sobotu sejdou na tradiční Pouti národů na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Akce zdůrazňuje propojení...

17. září 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.