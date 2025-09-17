„Downburst je způsobený intenzivním sestupným proudem bouřky. V případě, že se setká se zemí, se velmi rychle rozpustí do stran a výsledkem je extrémně silný vítr. Narozdíl od tornáda však působí jedním směrem,“ vysvětlil ČHMÚ na svém facebookovém profilu.
Vítr v pondělí kolem 20. hodiny ve Vysokém Mýtě dosahoval rychlosti až 40 m/s. „Což je kolem 140 kilometrů za hodinu. Dle manuálu Mezinárodní Fujitovy stupnice (IF) byly nejvýraznější škody odhadnuty na stupeň IF1,“ dodal ČHMÚ.
|
Po velké vodě bez vody. Jak se Česko poučilo z roku 1997, kdy se vařilo z dešťovky?
Vítr například rozlomil vzrostlou lípu, poškozené byly i střechy domů a auta. V okolí Vysokého Mýta a Chocně navíc padaly až čtyřcentimetrové kroupy, řádění přírodního živlu se obešlo bez zranění lidí.
„V noci na úterý jsme na Orlickoústecku zasahovali u 32 událostí převážně ve Vysokém Mýtě. Třicet událostí se týkalo odstranění popadaných stromů a větví ze silnice. Jednou jsme odčerpávali vodu z objektu a jednou odklízeli plechy ze střechy,“ řekl pro Českou televizi mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.