Počasí zbrzdilo sezonu letních městských koupališť v Pardubickém kraji

Deště a ochlazení zbrzdily sezonu letních městských koupališť v Pardubickém kraji. Některá sice už otevřela, kvůli počasí ale svůj provoz dočasně přerušila, další zatím se zahájením vyčkávají. Vstupné se letos až na výjimky nemění a zůstává na úrovni loňského roku.
Pardubické koupaliště Cihelna se otevře poslední týden v červnu, kdy začínají letní prázdniny. "Je to kvůli dětem, v červnu budou mít zvýhodněné vstupné za 50 korun," řekl ČTK Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti PaP Pardubice. Pro zájemce byla od konce května k dispozici venkovní koupaliště nazývané letní pláž u krytého bazénu. Ceny vstupného se ve srovnání s loňskem příliš nemění, pouze se sjednotily u obou koupališť, dospělí na Cihelně zaplatí za celý den 155 korun.
Chrudimská letní plovárna začala fungovat 23. května, v posledních dnech ale provoz přerušila a čeká na lepší počasí. Obnovení sezony oznámí na webu. Vstupné zůstává zachované od minulého roku, dospělého vyjde celodenní pobyt na 100 korun.
Ve Svitavách plánují otevření městského koupaliště na pondělí 15. června odpoledne. V červnu bude provoz kombinovaný s krytým bazénem, v červenci bude kvůli opravám bazénu otevřeno pouze venkovní koupaliště. V srpnu se provoz přizpůsobí počasí, když bude hezky, bude otevřeno koupaliště, jinak krytý bazén. Vstupné se pro letošní sezonu nemění, dospělý zaplatí za celý den 95 korun.
Akvapark v Ústí nad Orlicí by rád zahájil sezonu příští týden ve středu, plány ale může zhatit déšť a chladno. Ceník vstupného zůstává stejný jako loni, a to 100 korun pro dospělého za den.
Pro letošní letní sezonu hygienici rozšířili okruh koupališť v přírodě, kde se sleduje kvalita vody. Nově je mezi ně zařazen také koupací biotop v Hlinsku, koupaliště v Horním Bradle na Chrudimsku a v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku, písník Hrádek na Pardubicku a přírodní koupaliště v Brněnci na Svitavsku.