Počet obyvatel Pardubického kraje se loni zvýšil o 481 na 530.950 lidí. V regionu se narodilo méně dětí, než bylo zemřelých. Zásluhu na růstu počtu obyvatel tak měla migrace. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Loni se v Pardubickém kraji narodilo 3809 dětí a zemřelo 5491 lidí. Přirozený úbytek tak činil 1682 lidí. Do regionu se vloni přistěhovalo 10.752 obyvatel, odstěhovalo se jich 8589. Kraj tak stěhováním získal 2163 nových obyvatel.
Převahu zemřelých nad narozenými dětmi statistici zaznamenali ve všech čtyřech okresech. Naopak migrační saldo bylo všude kladné, to znamená, že se tam víc lidí přistěhovalo, než odešlo. Nejvíce lidí mířilo na průmyslové Pardubicko, kde jsou i největší možnosti uplatnění a nejvyšší výdělky. Značný přírůstek obyvatel přineslo stěhování i Orlickoústecku, o Chrudimsko a Svitavsko takový zájem nebyl.
Loni statistici v Pardubickém kraji evidovali po 14 letech kladný přírůstek i takzvanou vnitřní migrací, tedy z ostatních regionů v Česku. Tímto způsobem v kraji přibylo 89 lidí. Ze zahraničí se loni do Pardubického kraje přistěhovalo 4700 lidí, do zahraničí se naopak vystěhovalo 2700 obyvatel. Zahraniční migrací tedy vzrostl počet obyvatel kraje o téměř 2100 lidí, o 800 více než v roce 2024. Nejvyšší kladné migrační saldo loni statistici zaznamenali u občanů Ukrajiny, kterých do regionu přišlo zhruba o 1400 více než jich odešlo. Následovali Filipínci a Slováci.
Počet obyvatel celé České republiky se vloni zvýšil díky zahraniční migraci o asi 6300 na 10,916 milionu. Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, přibylo úmrtí a rozvodů. Celkový počet obyvatel se v průběhu roku 2025 zvýšil v pěti krajích, nejvíce ve středních Čechách a Praze. Naopak nejvyšší relativní úbytek počtu obyvatel zaznamenal Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v roce 2025:
okres obyvatelé k 31. prosinci 2025 rozdíl proti 1. lednu 2025 narození zemřelí přirozený přírůstek/úbytek přírůstek stěhováním
Chrudim 106.533 -126 828 1205 -377 251
Pardubice 181.657 444 1273 1732 -459 903
Svitavy 104.459 -82 739 1138 -399 317
Ústí nad Orlicí 138.301 245 969 1416 -447 692
Pardubický kraj 530.950 481 3809 5491 -1682 2163
zdroj: ČSÚ