Počet obyvatel Pardubického kraje se za pololetí snížil o 393 na 530.557 lidí

Počet obyvatel Pardubického kraje se za první pololetí snížil o 393 na 530.557 lidí. Zemřelých bylo víc než narozených dětí, pokles zmírnila migrace. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Převahu zemřelých nad počtem narozených dětí statistici zaznamenali ve všech čtyřech okresech. V absolutních číslech byl propad takzvaného přirozeného přírůstku nejhlubší na Chrudimsku a Svitavsku, kde se narodilo o 245 dětí méně, než kolik lidí zemřelo. Příliš se ale nelišilo ani Pardubicko a Orlickoústecko. Celkem tímto způsobem v Pardubickém kraji za půl roku ubylo 933 lidí.
Pokles počtu obyvatel zmírnila migrace. Do kraje se od letošního ledna do konce června přistěhovalo více lidí než jich odešlo. Z okresů získalo tímto způsobem nejvíc obyvatel Svitavsko, které předčilo i průmyslové Pardubicko, kam obvykle mířilo nejvíce lidí za nabídkou práce a nejvyššími výdělky.
Ze zahraničí se do kraje za půl roku přistěhovalo 2269 lidí, naopak do ciziny jich odešlo 1754. Zahraničním stěhováním se tak počet obyvatel regionu za prvních šest měsíců zvýšil o 515, což byl dvojnásobek oproti loňskému prvnímu pololetí. Stěhováním mezi kraji Česka získal Pardubický kraj 25 obyvatel, když statistici zaregistrovali 3117 přistěhovalých a 3092 vystěhovalých.
Počet obyvatel České republiky se v letošním prvním pololetí snížil o 12.184 lidí, na konci června jich v zemi žilo 10,903.655. Úbytek populace se dotkl většiny regionů s výjimkou Prahy a Středočeského kraje.
Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v prvním pololetí 2026:
okres obyvatel k 1.1.2026 obyvatel k 30. 6. 2026 rozdíl narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Chrudim 106.533 106.406 -127 371 616 -245 118
Pardubice 181.657 181.570 -87 676 900 -224 137
Svitavy 104.459 104.385 -74 331 576 -245 171
Ústí nad Orlicí 138.301 138.196 -105 492 711 -219 114
Pardubický kraj 530.950 530.557 -393 1870 2803 -933 540
zdroj: ČSÚ